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自中國進口農產今年倍增 北韓糧食危機疑惡化

編譯中心／綜合20日電
中國2023年前2個月對北韓的整體出口，比去年同期增加逾1倍；圖為中國海關總署。（取材自維基百科）
中國2023年前2個月對北韓的整體出口，比去年同期增加逾1倍；圖為中國海關總署。（取材自維基百科）

中國2023年前2個月對北韓的整體出口比去年同期增加超過一倍以上，主要出口砂糖、 大豆油及稻米等商品；北韓2月傳出20多年來首次削減士兵配給，引發糧食危機惡化的擔憂。

央廣報導，根據中國海關總署公布的數據，今年1月及2月，中國對這個孤立國家的出口年比大幅增加161.51%，來到3億50萬美元。就價值來看，最大出口商品為砂糖、製作假髮的毛料、大豆油、稻米及橡膠輪胎。

南韓「東亞日報(DongA Ilbo)」2月中報導，隨著北韓20多年來首次削減士兵的糧食配給，北韓的糧食危機恐怕進一步惡化。

近幾十年來，北韓遭遇了嚴重的糧食短缺，包括1990年代的飢荒，這通常是洪災破壞收成等自然災害所導致。

平壤當局1月規畫了工業生產正常化的計畫，目標要讓2023年成為「發展道路中重大轉向及變革的一年。」

中國海關數據顯示，即便北韓去年聲稱成功應對COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)疫情，但今年頭2個月仍從中國買進價值1,357萬美元的口罩，年增214.8%。同時從中國進口了9萬4,390支溫度計及6萬500副醫療用橡膠手套。

北韓 疫情 口罩

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