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危機可望緩解 道指漲382點

歐盟召集土敘震災捐款會 60多國共捐70億歐元

中央社／布魯塞爾20日專電

歐洲聯盟今天越洋召集逾60個國家和國際組織，舉行為土耳其、敘利亞2月6日大地震災後持續賑濟和重建的捐助會議，與會國家和國際機構承諾捐助總額共達70億歐元（75億美元）。

這場國際捐助會議由歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟輪值主席國瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）聯合主持。

除了歐盟會員國，包括日本、韓國、哈薩克等國家和世界銀行（World Bank）等國際機構也都派代表實體或遠距參加，共超過60個捐助方逐一在會中宣布提供援助的項目和金額。

范德賴恩在終場致詞說：「今天是展現國際團結非常美好的一天。」她表示在70億歐元援助總額中，歐盟團隊就占了一半。

土耳其將獲得60億5000萬歐元的捐助和貸款，用於重建和持續安置災民等人道援助，敘利亞則將獲得9億5000萬歐元，主要用於醫療、安置等人道援助。據歐盟執委會新聞資料，土耳其需要的重建經費估計超過1000億美元。

2月6日發生的規模7.8強震及後續多次破壞力強大餘震，共造成土敘兩國逾5萬人死亡。歐盟在「平民保護機制」（Civil Protection Mechanism）下共派出1750位搜救人員和111隻搜救犬前往救災，是該機制設立以來最大規模。

歐盟 瑞典 貸款

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