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通膨嚴重苦不堪言 埃及政府竟建議「吃雞爪」惹民眾暴怒

編譯張君堯／綜合報導
埃及正面臨日益嚴重的經濟危機，其人民正在努力養家糊口之際，政府給民眾最新的建議竟是「吃雞爪來補充蛋白質」，引發大眾憤怒並加劇對政府的批評。（新華社）
埃及正面臨日益嚴重的經濟危機，其人民正在努力養家糊口之際，政府給民眾最新的建議竟是「吃雞爪來補充蛋白質」，引發大眾憤怒並加劇對政府的批評。（新華社）

埃及正面臨日益嚴重的經濟危機，其人民正在努力養家糊口之際，政府給民眾最新的建議竟是「吃雞爪來補充蛋白質」，引發大眾憤怒並加劇對政府的批評。

BBC報導，埃及已成為與通貨膨脹對抗中受害最嚴重的國家之一，3月份的通貨膨脹率超過30%。對該國許多人民來說，食用油和奶酪等過往作為主食的食材已成為負擔不起的奢侈品，其中部分產品的價格甚至在幾個月內翻了整整一倍或三倍之多。

埃及苦苦掙扎的部分原因是嚴重依賴進口食品而非國內農業來養活超過1億的龐大人口，過去超過12個月的時間裡埃及鎊貶值了一半，這推高糧食等進口商品的成本。沒想到在人民水深火熱之際，埃及當局還提出「吃雞爪」的建議，由於雞爪在該國通常是宰殺雞後丟棄給貓或狗吃的，此舉直接點燃民眾怒火。

育有3個小孩的60多歲母親韋達（Wedad）表示「我現在每個月只能吃一次肉、或者根本不買」，並透露一年前他還能依靠每月5000埃及鎊（約162.2美元）的養老金過著還算舒適的生活，如今卻只能努力維持生計。

此外，韋達指出「一位商家告訴我現在一公斤雞柳的價格是160埃及鎊，甚至有人賣到175、190甚至200埃及鎊的價格，雞腿則賣到90埃及鎊，而雞爪只要20埃及鎊」。

去年3月俄羅斯入侵烏克蘭對經濟造成嚴重打擊，埃及是世界第二大小麥進口國，而上述2國恰好是其主要供應國，因此當戰爭中斷出口時，小麥以及麵包的價格隨之飆升。

通貨膨脹 蛋白質 烏克蘭

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