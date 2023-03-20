復交在即 伊朗總統受邀訪沙烏地阿拉伯

準備復交的伊朗與沙烏地阿拉伯的代表，10日在中國北京與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（中）合影。（路透）

埃及「金字塔報」（Ahram）和法新社19日報導，伊朗 總統萊希（Ebrahim Raisi）已欣然接受沙烏地阿拉伯 國王沙爾曼（King Salman）邀請，將出訪沙國。

綜合媒體引述一名伊朗官員報導，在利雅德於北京 居中斡旋下和德黑蘭簽署一項復交協議幾周後，萊希已接獲沙王之邀。這顯示兩國關係變暖。

萊希的「政治事務副幕僚長」詹希迪（Mohammad Jamshidi）推文透露，在沙王致萊希總統的1封信函中，沙爾曼對沙伊這對兄弟之邦的復交協議表示歡迎。同時，萊希亦「欣然接受」此一邀訪。

萊希2月才應中國國家主席習近平之邀，訪北京3天。

沙烏地阿拉伯2016年與伊朗斷交，原因是沙國處決什葉派教士尼姆（Nimr al-Nimr）後，伊朗抗議群眾攻擊沙國外交代表機構，此事只是這兩個長期敵對的區域大國間情勢一觸即發的系列問題之一。

根據雙方達成的協議，以什葉派穆斯林居多數的伊朗和以遜尼派穆斯林為主的沙國將在兩個月內重開使領館，並恢復履行兩國20多年前簽署的安全與經濟合作協議。