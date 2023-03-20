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法國人連4天抗議年改 燒馬克宏像喊斬首

編譯中心／綜合19日電
法國總統馬克宏政府動用憲法第49.3條，繞開國會下議院表決而強行通過爭議性年金改革法案後，各地抗爭升溫。圖為18日法國民眾走上街頭抗議。（路透）
法國總統馬克宏政府動用憲法第49.3條，繞開國會下議院表決而強行通過爭議性年金改革法案後，各地抗爭升溫。圖為18日法國民眾走上街頭抗議。（路透）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前強行通過年金改革法案，引發全國抗議潮，民眾已連四天上街抗議。國會20日將對政府進行不信任投票，若通過，內閣須總辭、法案撤銷，對法國政治與社會秩序有決定性影響。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）16日於國民議會宣布動用憲法第49.3條，強制通過年金改革法案，將法定退休年齡從62歲延後至64歲後。

過去幾天馬克宏支持度暴跌至28%，是自2019年「黃背心」運動以來的最低水準。法國各地16日湧現抗議示威潮，持續至19日。

在東部大城第戎（Dijon），有抗議人士把馬克宏、柏納、勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）和政府發言人維宏（Olivier Véran）的人偶捆綁在地潑油焚燒。各地都傳出市政廳、商家等遭破壞的事件，警民衝突不斷上演。

法國總統馬克宏政府動用憲法第49.3條，強行通過爭議性年金改革法案後，各地抗爭升...
法國總統馬克宏政府動用憲法第49.3條，強行通過爭議性年金改革法案後，各地抗爭升溫。圖為巴黎示威者高舉標語牌，上有馬克宏坐在垃圾桶上的照片，寫著「垃圾之王」。（美聯社）

巴黎警方18日以「公共秩序可能受阻」為由，禁止民眾在協和廣場一帶和香榭麗舍大道集會。在警方頒布禁令前，大批示威者已聚集在協和廣場，焚燒馬克宏的假人像，並高喊「我們斬首了路易十六；馬克宏，我們可以重新開始」。法國國王路易十六因叛國罪，於1793年被送上斷頭台，是法國歷史上唯一被處決的君主。

共和黨黨魁齊歐堤因支持政府，18日辦公室遭砸，共169人遭到逮補。

19日晚間又有示威者自發聚集在巴黎市購物商圈巴黎大堂（Les Halles），氣氛緊張並爆發零星衝突。

此外，包括能源和運輸業在內的多個工會號召民眾繼續示威，並計畫20日再舉行罷工，至少兩間煉油廠可能停運。工會也呼籲民眾於23日舉行第9輪全國大罷工，迫使政府撤回法案。

反對黨已於法案通過的24小時內對內閣提出數個不信任動議，並將於法國時間20日傍晚進行投票。若動議通過，退改法案將被撤回，且根據憲法第50條，總理「須向總統提出辭職」。法媒形容，這是場「對政府未來具完全決定性」的投票。

不過，估計通過的機會不大。極右派國民聯盟（RN）與中間黨團「自由、獨立、海外與地方」（Liot）各提出一份不信任動議，但極右派不大可能得到左翼支持，成功機率極低。Liot提案將獲得左翼新民眾生態和社會聯盟（NUPES）的跨黨合作，成為最可能倒閣的動議案。

但法媒計算，即使Liot的動議能獲得約257名中間、左派甚至極右議員支持，仍還需30多票才能通過。

馬克宏 投票 年金改革

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