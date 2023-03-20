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泰國5月大選 塔信么女民調大幅領先

編譯中心／綜合19日電
泰國將於今年5月舉行大選，最新民調顯示，36歲的貝東丹（前）支持度大幅領先。
泰國將於今年5月舉行大選，最新民調顯示，36歲的貝東丹（前）支持度大幅領先。

泰國將於今年5月舉行大選，最新民調顯示，前總理暨億萬富豪塔信(Thaksin Shinawatra)的36歲么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）獲38.2%受訪者支持成為最受歡迎總理人選，支持度比去年12月上次調查上升4.2個百分點，現任總理帕拉育則以15.7%支持度排第三。貝東丹可望帶領塔信家族回歸泰國政壇。

泰國「國立發展管理學院」（NIDA）19日發布的最新民調顯示，貝東丹領導的為泰黨支持度達49.75%，成為最受歡迎的政黨。為泰黨尋求終結執政近10年的軍方支持政權，承諾上台後會將最低工資提升70%，並促進每年經濟平均增長5個百分點。

貝東丹目前在各項民調中，支持度保持領先。她憑藉著億萬富豪家族的民粹主義遺產，押注人民的懷舊情緒，希望能贏得數百萬工人階級的選票。

塔信可以說是泰國現代歷史上最具影響力和爭議性的人物之一。自2001年以來，與塔信有關的政黨在每次泰國選舉中都贏得最多席次，但結果都遭到政變或法院裁決推翻，然後是大規模的街頭抗議活動。

塔信和妹妹盈拉(Yingluck)都曾擔任泰國總理，儘管任內經濟大幅成長，但仍分別在2006年和2014年遭軍方政變推翻。兩人目前都流亡海外。

泰國 民調

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