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哈薩克提前國會大選稱推動改革 挨批只為鞏固政權

中央社／哈薩克阿斯塔納19日綜合外電報導
中亞國家哈薩克19日提前舉行國會大選，各投票所於上午7時開放；大約有1200萬選民須在晚間8時之前完成投票。（美聯社）
中亞國家哈薩克19日提前舉行國會大選，各投票所於上午7時開放；大約有1200萬選民須在晚間8時之前完成投票。（美聯社）

中亞國家哈薩克今天提前舉行國會大選，領導人宣稱是為推動政治改革，但批評人士指稱，在發生抗議行動釀成慘重傷亡一年之後，這些行動的目的只是為鞏固政權。

法新社記者在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）和最大城市阿拉木圖（Almaty）報導，各投票所於上午7時開放；大約有1200萬選民須在晚間8時之前完成投票。

哈薩克盛產石油且土地面積廣大，位處於承繼前蘇聯的宗主國俄羅斯和中國之間；而中國因經濟強國的地位目前在中亞地區影響力日增。

去年1月哈薩克民眾反對燃料漲價而爆發大規模抗爭，根據官方統計，當局鎮壓抗議活動造成238人喪生。數月之後總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）推出「現代化」改革行動，包括宣布國會提前大選。

托卡葉夫承諾改造政府組織，在1月解散國會，並說提前大選將「為現代化提供新的動力」。

這次選舉是哈薩克近20年來首次允許獨立派候選人參選，而先前下議院是由3個親政府政黨組成。要進入有98個席次的國會，政黨得票門檻已降至5%，婦女、青年和殘障人士則有30%保障席次。

政治學家阿爾扎漢諾夫（Dimash Alzhanov）表示，儘管有這些改變，統治精英仍然控制著選票。

哈薩克反對燃油價格飆漲的和平示威演成社會動亂後，托卡葉夫在去年11月提前舉行的總統大選中，再次獲得壓倒性勝利而當選，批評人士指那場選舉根本缺乏競爭。

哈薩克 投票 石油

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