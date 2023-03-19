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義大利禁同性伴侶登記為孩童家長 民眾抗議極右政府恐同

編譯陳曉慈╱即時報導
義大利內政部日前下令，禁止米蘭孩童身分證的家長欄位填寫同性別家長，民眾18日走上米蘭街頭抗議梅洛尼政府持續縮限LGBTQ+族群權益。（路透）
義大利內政部日前下令，禁止米蘭孩童身分證的家長欄位填寫同性別家長，民眾18日走上米蘭街頭抗議梅洛尼政府持續縮限LGBTQ+族群權益。（路透）

義大利內政部日前下令，要求米蘭LGBTQ＋家庭必須在身分證欄位中填上母親與父親姓名，而不可繼續使用「家長一」和「家長二」。民眾不滿極右派政府不斷縮限LGBTQ＋族群權益，18日走上米蘭街頭進行示威抗議。

根據CNN，這場名為「別碰我們兒子和女兒」（Hands Off Our Sons and Daughters）的遊行由義大利多個LGBTQ＋權益團體發起，號召民眾聚集在米蘭市中心的斯卡拉廣場（Piazza della Scala）。根據活動方，約1萬人參與了這場示威遊行，米蘭官方則表示抗議人數介於數百至數千人之間。

米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）也現身示威現場。薩拉稍早曾在推特發文支持同性家庭，日前也表示將持續推動修法，促進同性權益。

CNN報導，義大利於2016年成為歐洲最後一個同婚合法化的國家，但同性家庭的領養權及代孕權至今仍不被義大利法律所承認。義大利極右派總理梅洛尼去年10月上台後，更是誓言捍衛傳統家庭價值觀，反對LGBTQ＋族群權益，也反對女性墮胎。

在義大利，同性伴侶在國外代孕產子後若想報戶口，通常只能登記其中一名家長的名字，不然就要訴諸家事法庭。包括首都羅馬及米蘭在內，數個義大利地方政府原本還允許家長在孩童身分證欄位上以「家長一」和「家長二」登記，但義大利內政部上周已正式下令米蘭廢除該登記方式，且根據美聯社，家長欄位不得再填寫兩名性別相同的家長。義大利內政部還宣布，其他城市也將陸續採取相同措施。

這項新政策將大幅影響同性家長在日常生活中對孩童的權利，包括簽署醫療同意書、參與學校家長會等。性平團體「彩虹家庭」（Rainbow Families）會長克羅契尼（Alessia Crocini）說，新政策顯示了梅洛尼政府的恐同傾向：「梅洛尼說孩子若要健康快樂成長必然需要一個母親和一個父親，即便數十年來的研究早已推翻這項說法。這是在侮辱成千上萬的同性家庭。」

新政策宣布的同天，義大利參議院也投票通過，拒絕承認由歐盟其他成員國發放、家長欄位登記為同性伴侶的孩童出生證明。

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