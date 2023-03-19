厄瓜多6.8強震 2國已14死 仍多人受困瓦礫中

厄瓜多南部發生規模6.8強震，圖為昆卡一輛汽車被毀，房屋的瓦礫散落地面。（Getty Images）

南美洲國家厄瓜多南部和秘魯北部地區18日發生規模6.8強震，造成至少兩國14人喪生、100多人受傷，許多房屋、學校和醫院建築物受損，還有一些人被困在瓦礫中。多地受傷人員正在送往醫院救治，傷亡人數還在上升。

此外，瓜亞斯、阿蘇艾、埃爾奧羅、玻利瓦爾等省有數十座房屋倒塌或受損，多處發生山體滑坡導致路段暫時中斷。

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）辦公室在一份聲明中說，已有13人喪生。沿海的埃爾奧羅省（El Oro）有11人喪生，位在高原的阿蘇艾（Azuay）有2人喪生。埃爾奧羅省仍有人困在瓦礫中。拉梭稍早推文呼籲民眾保持冷靜。

厄瓜多南部發生規模6.8強震後，緊急服務部門調查昆卡遭破壞情況。（路透）

秘魯當局則表示，該國北部與厄多瓜交界地區可感受到震動，一名4歲的女孩在與厄瓜多接壤的通貝斯地區的房屋倒塌時頭部受傷死亡，另有一座軍營的老牆倒塌。

美國地質調查所（USGS）測得的地震 規模為6.8，震源在太平洋海岸外，深度66.4公里，震央距離厄瓜多圭亞斯省（Guayas）巴勞市（Balao）約10公里，距厄瓜多第二大城瓜亞基爾(Guayaquil)約80公里。厄瓜多全國24個省分中，有一半以上可以感受到強烈震動，很多民眾逃到街上暫避。

目前，厄瓜多機場 、港口等基礎設施正常運轉，暫未受到地震影響。

拉梭已啟動全國緊急行動委員會，以評估地震造成的影響並採取相應措施。當局表示，這起強震引發海嘯的可能性極低。

厄瓜多常發生地震，2016年發生在太平洋沿岸的地震，造成600多人喪生。