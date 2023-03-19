法國示威蔓延、燒馬克宏肖像 在野提不信任投票

圖為反對年金改革的民眾在法國巴黎的義大利廣場示威。（Getty Images）

法國總統馬克宏 面臨在國會表決恐落敗，動用憲法強行通過退休金 改革法案，升高政治社會緊張局勢。

警方連續第二天在巴黎市中心與抗議民眾發生衝突，法國其他城市雷恩、南特和里爾也都發生類似抗議。反對派同時對馬克宏政府提出不信任投票 。

估計有4000人聚集在巴黎協和廣場對警方投擲瓶罐和石塊，焚燒馬克宏肖像。鎮暴警察連續多次衝鋒陷陣，驅散美國大使館附近協和廣場的大多數抗議者，但仍有數十名抗議者與警方對峙。官員表示，巴黎已有38人遭逮捕。

在紅酒重鎮波爾多，數百人在主線車站外抗議。多名抗議者走上鐵軌阻擋火車，其他人在夜幕降臨時於街上遊行，用路障、垃圾和電動滑板車阻擋道路，並施放煙火。警方發射催淚瓦斯回擊，試圖恢復秩序。

年改法案強行通過引起公憤之際，一些中間派國會議員提出他們所希望的跨黨派不信任動議，推翻總理博爾內領導的政府。

由於中間派復興黨的保守派國會議員支持，政府預計會在19或20日舉行的不信任案投票倖存。但馬克宏的權威在連任不到一年就嚴重動搖，政府未能獲得國會絕對多數席次後，博爾內作為總理的未來也有疑慮。

面臨多達七成民眾反對，馬克宏未能說服夠多國會議員將退休年齡從62歲延至64歲，在最後一刻決定訴諸加強總統行政權的憲法第49條第三款，強行通過法案。提出不信任案的中間派國會議員團體Liot表示：「這個退休改革法案沒有社會、民意和民主合法性。不信任案投票能讓我們擺脫一場複雜的政治危機。」