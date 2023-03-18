全斗煥27歲孫子紐約直播吸毒 美國警方破門送醫

南韓已故前總統全斗煥孫子直播吸毒，遭到美國警方帶走送醫。（視頻截圖）

南韓 獨裁前總統全斗煥 2021年11月病逝，他的27歲孫子全宇元日前才在YouTube、Instagram上公開自己的身分，還爆料家族黑暗史。目前在紐約生活的全宇元，17日上午公然直播自己嗑藥、吸毒的畫面，最後被警察 帶離現場。目前全宇元社交媒體發布的爆料文和影片已全部消失。

極目新聞綜合韓媒報導，全宇元先是對著鏡頭表示：「將在1小時內全部公開，然後我就去自首。」接著在直播中談到搖頭丸、LSD、大麻等毒品。隨後他服用了藥丸和形態不明的物質，並聲稱「這些是毒品」。

全宇元嗑藥後開始顫抖，反覆以韓語、英語喊道：「好可怕喔」、「救命」，瞳孔逐漸失焦。接著他在鏡頭前大聲喊叫，並脫掉上衣，最後昏倒在地。

不久後，疑似數名美國警察衝進全宇元的家中，將他帶離現場。全宇元的哀嚎聲在鏡頭外仍不斷響起，最後由警員將直播關閉。韓媒「News1」指出，全宇元之後被送醫治療。全宇元的父親全在庸所在的教會也證實此消息，呼籲教友們一同祈禱。

南韓已故前總統全斗煥孫子直播吸毒，遭到美國警方帶走送醫。（視頻截圖）

據報導，韓聯社向南韓駐紐約領事館詢問後釐清，警方出動是因為有人報案，全宇元並非被捕，而是送醫急救；據悉，全宇元無大礙，但狀態非常差且尚未清醒，家屬正考慮是否將他送回南韓治療。

全宇元曾表示從去年1月起陸續被診斷患抑鬱症、注意力不足過動症（ADHD），曾試圖輕生，父親全在庸在事發後也向媒體透露兒子飽受憂鬱症所苦。

南韓前總統全斗煥由於「光州事件」備受詬病，直至去世前幾個月，他仍因涉嫌在回憶錄中歪曲和否認事實，以及誹謗死者與其家屬而出庭受審。1980年5月18日至27日，在戒嚴令下，南韓光州市出現規模空前的示威運動；全斗煥派兵鎮壓，據官方數據統計，最終造成至少200名人死亡。