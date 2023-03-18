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解剖精神病患 丹麥大學收藏逾9000人腦標本「世界最多」

編譯中心／綜合17日電
丹麥奧登斯大學地下室的牆壁上排列著無數架子，裡面藏有被認為是世界上最大的大腦收藏品。（Getty Images）
丹麥奧登斯大學地下室的牆壁上排列著無數架子，裡面藏有被認為是世界上最大的大腦收藏品。（Getty Images）

丹麥奧登斯大學（University of Odense）一座地下室的牆壁上排列著無數個架子，架子上放著9479件人腦標本，是從精神病患的屍體中取出，收集行動橫跨40年，至1980年代才停止。據信是世界最大規模的人腦標本收藏。

中央社引述法新社報導，這些人腦標本用福馬林保存，裝在標有數字的白色大桶子裡，是丹麥著名精神科醫師史卓格林（Erik Stromgren）一生收集成果。

精神病學史專家瓦克齊克拉格（Jesper Vaczy Kragh）解釋，這些人腦標本收集始於1945年，像是「一種實驗性研究」。瓦克齊克拉格說，史卓格林和他的同事認為，「也許他們可以找到關於精神疾病發生部位的資訊，或是以為可能會在這些人腦中找到答案」。

這些人腦來自丹麥各地精神病院，當時病患死亡後，屍體會進行解剖。但這麼做從未徵求過死者或家屬同意。在當時，病人權利並非優先考量。哥本哈根大學（University of Copenhagen）的研究人員說，當時人們反而認為，需要保護社會免於精神病患傷害。

丹麥奧登斯大學地下室的牆壁上排列著無數架子，裡面藏有被認為是世界上最大的大腦收藏...
丹麥奧登斯大學地下室的牆壁上排列著無數架子，裡面藏有被認為是世界上最大的大腦收藏品。（Getty Images）

從1929年到1967年，丹麥法律要求被送入精神病院的人必須絕育。且直到1989年，精神病患若要結婚，必須取得特殊豁免。

這批人腦標本負責人、病理學家尼爾森（Martin Wirenfeldt Nielsen）指出，過去丹麥人死亡後都要解剖驗屍，「這只是當時文化的一部分，驗屍不過是另一道醫院程序」。

由於丹麥的死後程序演變，加上對於病人權利的意識抬頭，使得1982年起不再有新的人腦標本加入這批收藏。

但之後關於如何處理這批人腦標本，有了漫長且激烈的辯論。丹麥國家倫理委員會最終裁定，這些標本應該予以保留，並用於科學研究。

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