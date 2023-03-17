法國清潔員反年改罷工 巴黎街頭堆7000噸腐臭垃圾

法國推動年金改革，清潔員也加入罷工行列，導致巴黎街頭堆滿垃圾。（Getty Images）

法國總統馬克宏推動年金改革，將退休 年齡從現行的62歲延長至64歲，引發民眾不滿並發起大罷工 。繼鐵路、航空等行業罷工抗議後，清潔員也加入行列，導致巴黎街頭上垃圾堆積如山。

馬克宏提議將一般退休年限從62歲提高至64歲，並增加提取全額養老金所需的工作年限，導致法國全國發起持續兩個月的抗疫和跨部門罷工。該法案當地時間16日送至國民會議和參議院進行最後表決。

法國全國勞工總聯盟（CGT）表示，清潔員和司機反對將他們的退休年齡從57歲提高至59歲。

清潔員們為期9天的罷工行動將至少再延長5天，由於無人駕駛垃圾車，巴黎地區至少三個垃圾焚化爐處於停機狀態，逾7000噸垃圾和廢棄物持續堆積在街頭，阻塞通道和人行道。

法國推動年金改革，清潔員也加入罷工行列，導致巴黎街頭堆滿垃圾。（美聯社）

法國內政部長達馬寧指示巴黎警察 局長，要求市政廳強制清潔員停止罷工並重返工作崗位，但巴黎市長伊達爾戈表示，該市正為緊急情況制定解決辦法，但支持反對年金改革的罷工行動。

負責垃圾處理的巴黎副市長布羅薩特也說，任何迫使罷工者重返工作崗位的要求都是違憲行為。

This is Paris now pic.twitter.com/voDcI8ima4 — Antonio Sabato Jr (@AntonioSabatoJr) 2023年3月15日

來源：推特

此外，16日有約7000人聚集在巴黎協和廣場（Place de la Concorde），參與未事先規畫的示威，遭警方施放催淚瓦斯驅離。有記者目擊，成排員警拿出盾牌和警棍，朝協和廣場前進，衝向示威者並使用催淚瓦斯，把廣場上和通往國民議會橋梁上的抗議者趕走。而在廣場中央冒出火光後，警察還發射水砲。

另一方面，希臘多個工會今天也展開24小時罷工，並計畫在國內各大城市舉行示威活動，以對2月28日兩列火車對撞造成57人喪命的事故表達憤怒。

希臘主要公私部門的工會發起罷工，將打亂國內交通和行政機關的運作。機場單位指出，隨著航空管制員加入罷工，今天有不少航班取消；渡輪服務也將暫停。

2月28日的火車對撞悲劇中，不少罹難者是學生，當時他們準備在結束周末假期後返回希臘北部大學城第撒隆尼基。這場悲劇暴露了希臘鐵路系統數十年來的安全缺陷，並於全國大選之前給保守派政府帶來龐大壓力，大眾憤怒於相關當局長期對鐵路系統的管理不善。

上周已有約6萬5000人在全國各地參加示威活動，其中首都雅典有大約4萬人。