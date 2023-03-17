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波蘭搗破俄國間諜網絡「計畫炸通烏鐵道」 9人被逮

編譯中心／綜合16日電
波蘭內政部表示，破獲在境內運作的俄羅斯間諜網絡，拘押9人。圖為波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）。（歐新社）
波蘭內政部表示，破獲在境內運作的俄羅斯間諜網絡，拘押9人。圖為波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）。（歐新社）

波蘭內政部今天表示，破獲一個在境內運作的俄羅斯間諜網絡，拘押9人，其中6人被依從事間諜活動等罪名起訴。據悉，這些人監視波蘭和烏克蘭之間鐵道路線，並計畫進行破壞。

波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）在記者會中表示：「近日國內安全局扣押9名疑似和俄羅斯情報機關勾結人士。」這些可疑人士為來自波蘭以東國家的外國人，其中6人已依「為俄羅斯從事間諜活動」和「參與組織犯罪團體」等罪名遭起訴，另外3人的起訴程序持續進行中。

據悉，他們涉在主要鐵路線安裝鏡頭，包括南部的喀爾巴阡山省（Podkarpackie）、西方向烏克蘭運送軍援的機場，以及東南部的熱舒夫-加西恩卡機場（Jasionka airport）附近，並記錄及傳輸交通數據。當局現已加強主要鐵路線和關鍵基建的保安。

卡明斯基說：「國內安全局官員查獲相機、電子設備以及要安裝在援助烏克蘭交通工具上的GPS發報機。」這個組織也被要求從事宣傳活動，破壞波烏關係，並因此得到金錢報酬。

波蘭是烏克蘭的盟友，也是運交武器給基輔的重要樞紐。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天也會見美國中央情報局長伯恩斯（William Burns）。波蘭總統辦公室表示，兩人就安全情勢進行商討。

於此同時，俄羅斯聯邦安全局（FSB）位於俄國南部頓河羅斯托夫市的1棟建築物，16日爆炸失火，造成至少一人喪生、兩人受傷。當地距離俄烏邊界僅約70公里。

俄羅斯南部頓河羅斯托夫市的俄羅斯聯邦安全局1棟建築物16日起火。（路透）
俄羅斯南部頓河羅斯托夫市的俄羅斯聯邦安全局1棟建築物16日起火。（路透）

俄羅斯南部頓河羅斯托夫市的俄羅斯聯邦安全局1棟建築物16日發生火災，可見火光和濃...
俄羅斯南部頓河羅斯托夫市的俄羅斯聯邦安全局1棟建築物16日發生火災，可見火光和濃煙。（路透）

該建築隸屬FSB的地區邊境巡邏部門。社群影片顯示，這棟位於市區的建築黑煙滾滾，火車從中竄出，引起路人圍觀。

地區首長戈盧別夫（Vasily Golubev）在Telegram稱，火災是用電短路引起，接著導致燃料和潤滑劑的容器或櫃子爆炸，延燒800多平方公尺。當局開始疏散民眾，對鄰近建築沒有立即危險。

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