「跑道」不到21公尺 39歲機師駕機降落帆船酒店樓頂停機坪創紀錄

雖然沒有目視提示的引導，波蘭機師賽皮爾仍成功駕著經過特別改裝的短距起降小飛機，在只有20.76公尺長的「跑道」著陸、滑行與停下。（路透 / Red Bull）

CNN與路透報導，波蘭機師賽皮爾（Lukasz Czepiela）14日創造了航空史的新紀錄，當上第一個駕著有翼飛機在杜拜地標阿拉伯塔朱美拉酒店（Burj Al Arab Jumeirah Hotel）樓頂的直升機停機坪著陸的人。

根據報導，39歲的賽皮爾於當地時間早上6時58分的第3次嚐試時，雖然沒有目視提示（visual cues）的引導，仍成功駕著經過特別改裝的短距起降（STOL）小飛機，在只有20.76公尺長的「跑道」著陸、滑行與停下。

影片來源：聯合新聞網

又被稱為「杜拜帆船酒店」的阿拉伯塔朱美拉酒店有56層樓，僅27公尺寬的直升機停機坪則位於樓頂，就坐落在距離地面212公尺的空中。賽皮爾告訴贊助商紅牛（Red Bull），「最大的挑戰是缺乏任何外部的參考點，這通常在有著數百公尺長跑道的機場 找得到」。

紅牛表示，這項特技自2021年以來一直在規劃中。做為漫長準備的一環，賽皮爾在波蘭、美國與杜拜進行650次的測試著陸。著名美國航空工程師帕蒂（Mike Patey）則對飛機的重量分布與總重量做了一些修改，幫助優化飛機以完成眼前的任務，並且協助引導賽皮爾降落到直升機停機坪上，幾乎無法掩飾興高采烈的他更成了第一個上前祝賀他的人。

賽皮爾隨後結束了表演，駕著飛機在直升機停機坪中央表演原地轉圈，隨後飛了出去、俯衝直下後急遽拉高，飛離了杜拜的上空。