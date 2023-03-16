巴基斯坦警民徹夜衝突後 前總理康恩願出庭

巴基斯坦前總理康恩（Imran Khan）的支持者與鎮暴警察，15日在伊姆蘭汗寓所附近發生衝突。（Getty Images）

遭罷黜的巴基斯坦前總理康恩（Imran Khan）涉貪腐，當局到寓所進行拘提，引爆警方與支持者徹夜激烈衝突。康恩15‌日保證將接受法庭傳喚後，警方已經撤離，避免警民進一步拚鬥。

央廣引述法新社報導，巴基斯坦國會去年表決通過不信任動議將康恩罷黜後，他一邊推動讓自己有機會重新掌權的提前大選，同時對所陷入的一系列法律案件不斷表達抗議。

在康恩位於第2大城拉合爾（Lahore）扎曼公園（Zaman Park）附近的寓所外，警方和準軍事部隊巴基斯坦遊騎兵與他所屬巴基斯坦正義運動黨（PTI）支持者徹夜激烈對抗，執法人員不斷發射催淚瓦斯的同時還得閃躲氣憤群眾投擲的石塊。

拉合爾警局發言人穆巴席爾（Syed Mubashir）表示，有超過35名員警受傷。

康恩於破曉時分前發布影片，他前方桌子上擺滿用過的催淚瓦斯罐。「他們會再來，對我們發射催淚瓦斯、幹下諸如此類的其他勾當。但是你們該知道，他們這麼做毫無正當性。」

數以百計巴基斯坦正義運動黨支持者15日上午將座落在城巿高檔區段的康恩寓所團團圍住，至少一次拖延警方試圖攻堅行動。

上傳社群媒體 影片顯示，數名流著血的支持者和其他人努力因應催淚瓦斯帶來的衝擊。

南部港巿喀拉蚩（Karachi）、西北部城巿白夏瓦（Peshawar）的巴基斯坦正義運動黨支持者也走上街頭，用火堆封閉道路。

涉貪腐案的康恩以安全顧慮為由而數度不到庭，這是近數週來當局第2次從首都伊斯蘭馬巴德派遣警力前往他位在東部拉合爾的寓所執行逮捕令。

伊斯蘭馬巴德警察 局副總監柏卡里（Syed Shahzad Nadeem Bukhari）14日在康恩寓所外告訴記者：「基本上我們到此執行逮捕令，對他進行逮捕。」

拉合爾所在的旁遮普省（Punjab）警察首長安瓦爾（Usman Anwar）告訴Geo電視台（Geo TV），他們必須「不惜一切代價」服從法院裁定。

70歲的康恩遭控沒有申報於2018年至2022年擔任總理期間接獲外國政要致贈的禮物，或是申報非法出售這些禮物所得，伊斯蘭馬巴德一個下級法院上週因此傳喚他出庭應訊。

就在支持者與前往逮人的安全部隊持續爆發衝突之際，路透社報導，康恩15日表示，他將會接受法庭傳喚。

康恩推文表示，他已經簽署保證於18日最後期限前出庭的「保證狀」，他的幕僚和巴基斯坦正義運動黨則要求法院停止警方逮捕行動。

經過激烈警民衝突後，警方看起來已經放棄逮捕行動，結束對他的寓所的包圍。

拉合爾郊區扎曼公園的法新社記者和目擊者表示，一系列路障和檢查哨已經撤除，警方和巴基斯坦遊騎兵已經撤離。

巴基斯坦正義運動黨推文稱：「被派去傷害康恩的警力和遊騎兵被人民逼退。有更多人正在前進扎曼公園。如果阿拉應允，這個外來政府的邪惡意圖絕對不會得逞。」