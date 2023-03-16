我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

YouTuber參議員1原因被開除 日本72年第1人

編譯周辰陽／綜合15日電
日本參議院全體會議15日表決通過，對2022年7月當選至今沒參加過任何會議的「政治家女子48黨」參議員「ガーシー」給予「除名」懲戒處分，讓他成了日本70多年來第一位遭到開除的國會議員。（截自YouTube）
日本參議院全體會議15日表決通過，對2022年7月當選至今沒參加過任何會議的「政治家女子48黨」參議員「ガーシー」給予「除名」懲戒處分，讓他成了日本70多年來第一位遭到開除的國會議員。（截自YouTube）

共同社與朝日新聞報導，日本參議院全體會議15日表決通過，對2022年7月當選至今沒參加過任何會議的「政治家女子48黨」（前稱NHK黨）參議員「ガーシー」給予「除名」懲戒處分，也讓他成了日本72年來第一位遭到開除的國會議員。

「ガーシー」本名東谷義和，之前曾經營酒吧，有不少大牌明星友人，成立的潮牌服飾店還有知名藝人與模特兒代言，但因沉迷賭博負債變成詐欺犯，隨後借錢逃亡到杜拜。

因為不滿遭到演藝圈人士切割，變身成YouTuber的東谷義和頻頻爆料。像是公布演員小栗旬與綾野剛的不雅照，訂閱數很快突破了百萬，並獲得成立宗旨為反對NHK強制向民眾收費的「NHK」黨（8日宣布改名「政治家女子48黨」）注意，代他登記參加參議院選舉。然而，按照選制當選的東谷義和始終滯留國外，不僅從未出席會議，還領走了超過1900萬日圓的薪水與津貼而受到輿論的批評。

報導指出，在日本《國會法》規定的四級懲戒中，喪失議員資格的「除名」是最嚴厲處分。雖然東谷義和日前有機會在參議院議場宣讀謝罪文（懲戒程度僅次於除名），但是他依然沒有親自出席，之前發出的道歉影像則未獲接受。參院懲罰委員會14日全體一致決定，對東谷義和給予「除名」懲戒處分。

根據15日的全院記名表決結果，236名出席參議員中，有235張贊成票，唯一反對票來自另一位同為「政治家女子48黨」的參議員，遠遠超過了必要的三分之二多數，參議院議長尾辻秀久隨即宣布「根據國會法的規定予以除名」，東谷義和也隨即失去了議員資格。

日本國會此前就只發生過兩次除名處分的案例，分別發生於1950年與1951年，東谷義和則成了1951年後第一位被除名的國會議員，也是第一位因缺席而受到懲戒的國會議員。

參議院 日本 參議員

上一則

峇里島車禍變多 擬禁外國人租用機車

下一則

歐洲東南「火爆點」 紐時：黑海勢力複雜 俄烏重要戰場

延伸閱讀

參議院終確認前洛市長賈西提擔任駐印度大使

參議院終確認前洛市長賈西提擔任駐印度大使
打破數十年薪資凍漲 日企龍頭宣布大幅加薪

打破數十年薪資凍漲 日企龍頭宣布大幅加薪
日本銀行業會不會步上SVB後塵 日財相說不會

日本銀行業會不會步上SVB後塵 日財相說不會
日本去年2.1萬人自殺 中小學生人數創新高

日本去年2.1萬人自殺 中小學生人數創新高

熱門新聞

日本富士新聞網報導，大丸別莊前社長山田真12日被發現明顯死亡，疑似是輕生身亡。（取材自日本ANN NEWS的YouTube官方頻道）

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

2023-03-12 09:10
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
喬治（左起）、路易、夏綠蒂不一定都能在爺爺的加冕典禮上現身。（歐新社資料照片）

哈利、梅根受邀父王加冕 子女不准去 卡蜜拉孫兒卻可以

2023-03-12 18:24
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
智利首都聖地牙哥的主要機場8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。(路透)

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

2023-03-08 20:06

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半