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阿根廷通膨率破百創32年新高 民眾狂批政府

編譯中心／綜合14日電
阿根廷通膨率破百，寫32年新高，圖為當地傳統市場。（路透）
阿根廷通膨率破百，寫32年新高，圖為當地傳統市場。（路透）

阿根廷的通貨膨脹率在截至2月的一年內達到102.5%，超過象徵性的3位數大關，創下32年來的新高紀錄。

央廣綜合法新社與路透報導，阿根廷國家統計暨普查局（Indec）表示，阿根廷2月通膨率攀升6.6%，今年初以來則上揚13.1%。

阿根廷為拉丁美洲第3大經濟體，目前已是世界上通膨率最高的國家之一。阿根廷2022年的通膨率達94.8%，這是自1991年以來的最高年率數字，當年為171%。而在2020年、2021年的惡性通膨更超過2000%。

政府設定2023年通膨目標為60%。多年來，阿根廷一直在與經濟危機奮戰；在過去12年，每年都出現兩位數的通貨膨脹。

政府努力抑制不斷上漲的物價，但徒勞無功。物價上漲削弱了民眾賺錢與儲蓄能力，也斲傷國家經濟成長，更影響執政黨在今年稍晚關鍵性選舉中保住政權的機會。

在大街上，通貨膨脹是很多人談論的話題。儘管政府規畫控制物價並限制穀物出口，以增加國內物資的供應，但薪資往往趕不上物價上漲程度，這讓民眾感到沮喪和憤怒。

吉洛卡告訴路透社說：「我厭倦極了，就是厭倦了這一切，厭倦那些政客，當百姓餓死時，他們還在鬥爭…不能再這樣下去了。」

通貨膨脹 儲蓄

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