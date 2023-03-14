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日本第2位諾貝爾文學獎得主 大江健三郎逝世 享壽88歲

編譯中心／綜合13日電
諾貝爾文學獎得主大江健三郎3月3日過世。（路透）
諾貝爾文學獎得主大江健三郎3月3日過世。（路透）

日本媒體13日報導，日本代表性小說家大江健三郎3日因衰老過世，享壽88歲。大江健三郎1994年獲得諾貝爾文學獎，是繼川端康成之後日本第二位得到文學獎桂冠的作家。

日本經濟新聞報導，大江1935年1月31日出生於愛媛縣喜多郡大瀨村，就讀東京大學法國文學系時以「奇妙的工作」奪下東大5月祭賞，受到文壇矚目。

1958年23歲時，大江以小說「飼育」成為當時史上最年輕的芥川賞得獎人。

1963年，大江健三郎的長子大江光出生，但天生有頭骨異常與認知障礙。隔年大江發表以此為感悟的作品「個人的體驗」，內容描述一名父親起初希望有認知障礙的孩子死去，在經歷各種心路歷程後接受現實，決定與孩子一起活下去。大江光之後也出現在他多部作品當中。

1967年，大江健三郎發表30歲後的首部長篇作品「萬延元年的足球隊」，成為當時最年輕的谷崎潤一郎賞得主，也是他最受到推崇的作品。大江1994年獲頒諾貝爾文學獎時，這部作品被譽為他的代表作。

大江曾發表諸多與政治相關的批判性作品，致力於消滅核武、擁護日本憲法與反核。2012年，大江等人發起千萬人連署反核電活動，呼籲以太陽能、風能等再生能源取代核電。

7-11超商推手去世

另外，為柒和伊控股（Seven&I Holdings）打下堅實基礎的伊藤洋華堂創始人、名譽會長伊藤雅俊10日同樣因衰老去世，享耆壽98歲。伊藤雅俊生前一手將超商7-11推向全球。

據報導，伊藤雅俊曾在三菱礦業（現為三菱材料）工作，後與母親及哥哥重新興辦了作為祖業的洋貨店「羊華堂」。1958年設立洋華堂（現為伊藤洋華堂）。除了York Seven（現為7-Eleven Japan）之外，還在日本開設了家庭餐廳「Denny’s」等。他是與大榮創始人中內功等人齊名的戰後日本流通行業的代表經營者之一。

1992年因「總會屋」事件引咎辭職，將伊藤洋華堂社長一職讓給了鈴木敏文。2005年柒和伊控股成立以後，伊藤雅俊仍作為創始人，為已經發展成全球性零售企業的柒和伊控股的經營提供了支持。

7-11超商推手伊藤雅俊去世，享耆壽98歲。（取材自推特）
7-11超商推手伊藤雅俊去世，享耆壽98歲。（取材自推特）

日本 超商 諾貝爾

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