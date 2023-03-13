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前國腳批難民政策遭BBC停職 英相緩頰

編譯中心／綜合12日電
萊尼克爾因批評英國政府的非法移民政策，遭BBC停職處分。（路透）
萊尼克爾因批評英國政府的非法移民政策，遭BBC停職處分。（路透）

英格蘭足球傳奇、現任足球節目主持人的萊尼克爾日前因批評英國政府的非法移民政策，進而遭英國廣播公司（BBC）停職。英國首相蘇納克近日發聲，盼雙方能「及早化解」紛爭；BBC總裁戴維表明，不會就事件辭職。

而在外界懷疑萊尼克爾能否回歸「本日賽事」之際，星期日郵報報導，英國另一電視台ITV已準備開出三倍薪酬邀萊尼克爾加入，且任他在Twitter暢所欲言。星期日電訊報則報導，BBC高層正與萊尼克爾談判，有信心他「下周末復工」。

中央社引述法新社報導，萊尼克爾在英國廣播公司主持「本日賽事」節目，介紹英格蘭足球超級聯賽焦點。他日前在社群網站指控蘇納克打擊非法移民的政策與納粹時代沒有兩樣後，遭BBC強迫交出主持棒。

BBC表示，萊尼克爾違反中立原則，公司將先針對萊尼克爾社群網站的使用習慣與他尋求「一致且清楚的立場」之後，才會讓他重回螢光幕前。

然而，BBC的決定導致旗下電視、廣播的體育節目大亂。

前英格蘭國腳萊特、席瑞爾旋即推文，表態不會再擔任他們過去在「本日賽事」球評的角色。

萊特甚至揚言，若萊尼克爾被正式解雇，他也將跟著離開BBC。

而BBC周末在英超賽前、賽後播出的「足球焦點」和「終場比分」兩個節目，也因為主持人和球評的退出而取消，包括英超球星在內的一些球員支持萊尼克爾。

這起風波觸及英國人最喜愛的足球和BBC，以及備受爭議的新移民政策，衝擊BBC和保守黨政府。蘇納克在聲明中說：「萊尼克爾過去是偉大的足球員，現在是才華洋溢的主持人。我希望萊尼克爾和BBC目前的僵局能及時解決，但這當然應該是他們雙方之間的問題，並非政府的事。」

BBC總裁戴維說：「身為一名狂熱運動迷，我知道（體育）節目取消很讓人生氣，為此我感到十分遺憾。我們正努力解決問題，確保能夠恢復節目的播出。」

當被問到是否為此事引咎辭職，戴維回答：「當然不會。」

他說：「我的職責是服務支付電視執照費用的收視戶，讓BBC有著真正世界等級不偏不倚的內容。我期盼我們解決問題、實現這樣的目標。」

他補充道：「明確的說，我所謂的成功，是讓萊尼克爾重回節目，並攜手向全球觀眾提供世界級的體育報導。但誠如我先前所言，我很遺憾今天沒能提供這樣的節目。」

萊尼克爾遭BBC停職處分，支持者在足球場內力挺他當首相。（路透）
萊尼克爾遭BBC停職處分，支持者在足球場內力挺他當首相。（路透）

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