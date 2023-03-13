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美韓軍演 金正恩喊「將採嚇阻措施」 射戰略飛彈秀肌肉

編譯中心／綜合12日電
針對美韓13日展開「自由之盾」聯合軍演，北韓領導人金正恩 (中) 12日主持勞動黨會議時決定採取「重要且實際的」戰爭嚇阻措施。（Getty Images）
針對美韓13日展開「自由之盾」聯合軍演，北韓領導人金正恩 (中) 12日主持勞動黨會議時決定採取「重要且實際的」戰爭嚇阻措施。（Getty Images）

美國與南韓13日起展開一連11天的「自由之盾」野外機動聯合軍演，是五年來最大規模，北韓領導人金正恩在主持執政黨勞動黨會議時決定採取「重要且實際的」戰爭嚇阻措施。而在美韓軍演前夕，北韓潛艦12日試射兩枚戰略巡弋飛彈展示武力。

北韓官媒朝中社報導，勞動黨會議中討論並通過要採行重要的實際步驟，以更有效、更強力且更具攻擊性地運用戰爭嚇阻力。報導提到，「美國與南韓的戰爭挑釁觸及紅線」，北韓此舉目的在於「因應現行狀況」。

美國與南韓宣布，美韓預定13日展開「自由之盾」演習，將聚焦於因為北韓加倍侵犯行動而導致「不斷變化的安全環境問題」。

演習將以模擬實戰的形式持續進行11天，包括聯合登陸等多場大規模野外機動訓練，已暫停5年的戰區級大規模實戰機動演習也將重啟。此外，美韓軍方正討論派遣美國尼米茲號核動力航艦從印太地區駛入釜山作戰基地並參加聯演。

美韓這類軍演再度惹惱了北韓，因為北韓認為這是在預演入侵行動。北韓當局曾表示，發展核子武器和飛彈的計畫都是為了自我防衛。

分析家指出，北韓可能會以美韓軍演為藉口進行更多的挑釁，包括飛彈試射，甚至可能進行核試驗。

朝中社報導，金正恩命令北韓軍方，為「真正的戰爭」加強演習。

此外，北韓國營的朝鮮中央通信社(KCNA)報導，一艘潛艇12日上午從東部沿海城市新浦(Sinpo)附近海域發射戰略巡弋飛彈，擊中朝鮮半島東岸附近海域的指定目標，但未說明指定目標的方位。

「戰略」通常用來描述具有核能力的武器。北韓中央通信社報導，這次試射行動證實這套系統的可靠性，並測試北韓潛艦部隊水下進攻戰力。

美聯社報導，南韓合同參謀本部在聲明中指出，偵測到北韓12日從新浦港附近海域一艘潛艦上發射飛彈，並未提供進一步細節。

北韓近日動作頻頻，多次以試射飛彈來回應美國、南韓的聯合軍演。（Getty Ima...
北韓近日動作頻頻，多次以試射飛彈來回應美國、南韓的聯合軍演。（Getty Images）

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