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BBC主持人批評首相遭停職 引發軒然大波

中央社倫敦12日綜合外電報導
英國廣播公司（BBC）主持人林納克因批評英國政府的非法移民政策而被停職，引發軒然大波。（美聯社）
英國廣播公司（BBC）主持人林納克因批評英國政府的非法移民政策而被停職，引發軒然大波。（美聯社）

英國廣播公司（BBC）主持人林納克因批評英國政府的非法移民政策而被停職，引發軒然大波，現任BBC總裁拒絕下台，財政大臣韓特今天則表示，必須恢復民眾對BBC的信任。

林納克（Gary Lineker）在英國廣播公司主持「本日賽事」（Match of the Day）節目，介紹英格蘭足球超級聯賽（Premier League）焦點。他日前在社群網站指控現任首相蘇納克（Rishi Sunak）打擊非法移民的政策與納粹時代沒兩樣後，遭BBC強迫交出主持棒。

BBC在10日表示，林納克違反了中立原則，公司將先針對林納克社群網站的使用習慣與他尋求「一致且清楚的立場」之後，才會讓他重回螢光幕前。

法新社報導，BBC前總裁戴克（Greg Dyke）昨天示警，「感覺上BBC似乎屈服於政府壓力」，使得有關BBC中立性的爭執深化。

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）今天告訴天空新聞網（Sky News），他「極度」不同意林納克的說法，但停職是BBC及其總裁戴維（Tim Davie）的決定。

韓特表示，BBC「之所以是我們如此珍惜的偉大國家機構，就是因為它重視中立」，「我們必須確保此事的結果是，民眾恢復對BBC中立性的信任」。

批評林納克的人指出，公眾出資的BBC卻允許他運用這個平台來影響有爭議的政治議題。

但支持者反控BBC深受執政保守黨（Conservative Party）影響，並指出BBC現任主席夏普（Richard Sharp）在申請現職時，曾為時任首相強生（Boris Johnson）促成一項貸款擔保。

英國 社群網站 非法移民

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