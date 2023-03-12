我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗外長稱已與美國達成換囚協議 華府否認

洛杉磯男弒母後去警局投案 母證實是華裔

日女荷麗節驚魂 印度警方迅速逮捕數嫌

中央社記者林行健新德里12日專電

一名日本女子日前到印度體驗馳名的荷麗節，不料過程中數名印度男子High過頭，讓她飽受驚嚇。德里婦女委員會嚴厲譴責，警方也迅速逮捕3名印度籍男子。

荷麗節又稱色彩節，是印度教曆法一年最後一個月的望日，也是僅次於排燈節的宗教節日，今年換算陽曆在3月8日。在這一天，民眾相互潑灑彩粉或噴水，迎接春天到來。

一名自稱來自大阪、現年22歲的日本女子，9日在推特貼出一段影片，可以看到她在荷麗節慶典中被名印度男子包圍，在她身上強行抹粉、砸蛋及噴水，飽受驚嚇。

她同日刪除影片，表示無意破壞荷麗節的形象，向遭影片冒犯的人致歉；11日再發文強調她深愛印度的一切，印度與日本永遠是朋友。

事件發生在德里的一個熱鬧地區，德里警方已逮捕3名涉案男子進行調查，其中包括一名青少年；德里婦女委員會主席馬里瓦（Swati Maliwal）形容事件為「性騷擾」，譴責涉案男子的行為「可恥」，要求警方嚴辦。

去年11月，一名韓國女網紅在孟買街頭直播時，突遭當地男子企圖強吻及拉上摩托車，事件讓印度民眾相當激憤，涉案男子也立即被警方逮捕。

旅印度多年的台灣人、「行家帶你遊印度」部落格作者洪沛妤向中央社表示，絕大部分的印度人相當善良，外國女性若遭侵犯，多半是到了風險較高的場所或場合。

洪沛妤建議，在印度穿著宜保守，出遊宜結伴，在宗教聖地要提防有人假借祈福進行詐欺，「台灣人不善於拒絕，遇人搭話不好意思不理，但在印度遇到不喜歡的人事物，直接拒絕不理會即可。」

印度 日本 性騷擾

上一則

以色列擊斃3巴勒斯坦槍手 再度空襲敘利亞

下一則

北韓試射兩枚戰略巡弋飛彈 美韓軍演前展示武力

延伸閱讀

印度神廟

印度神廟
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜
100題只對54題 ChatGPT挑戰印度最難考試不及格

100題只對54題 ChatGPT挑戰印度最難考試不及格
蘋果新決策 升級印度市場

蘋果新決策 升級印度市場

熱門新聞

可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
日本富士新聞網報導，大丸別莊前社長山田真12日被發現明顯死亡，疑似是輕生身亡。（取材自日本ANN NEWS的YouTube官方頻道）

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

2023-03-12 09:10
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
智利首都聖地牙哥的主要機場8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。(路透)

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

2023-03-08 20:06

超人氣

更多 >
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴

矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散