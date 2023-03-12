布拉格數千人示威反通膨 德機場將罷工…350航班取消

捷克首都布拉格11日數千民眾走上街頭，表達對政府施政方針與通膨飆升的不滿。 （美聯社）

數以千計民眾11日天走上捷克首都布拉格（Prague）街頭，以表達對政府施政方針與通膨飆升的不滿。同日，德國 服務業工會（Verdi）宣布，國內4座機場 的保安人員13日將進行24小時罷工 ，預計將造成351個航班取消；德國機場協會（ADV）則對上述決定表示譴責。

中央社引述法新社報導，在過去的一年中，捷克一直設法平抑創紀錄的通貨膨脹水準，這主要是由烏克蘭戰爭引發的能源價格飆升所導致。今年2月，擁有1050萬人口的捷克年通膨率達到16.7%。該國也是歐盟和北約成員國。

今天的「捷克反貧窮」（Czechia against poverty）示威活動是由一個非國會小型政黨所發起。PRO黨黨魁拉奇爾（Jindrich Rajchl）告訴聚集在布拉格市中心溫瑟拉斯廣場的群眾，「我們今天聚集在這裡，是為了反對這種貧窮狀態。」拉奇爾還說，與烏克蘭局勢相較，更希望領導人「優先關心捷克公民的利益」。

德國也面對通膨和勞工短缺問題，當地及歐洲各地的工會都提出加薪超過10%。矢言爭取更高薪資並改善工作條件的德國服務業工會警告，旅客將必須準備面對「更長的排隊時間，以及航班取消的狀況」。

德國服務業工會2月底在科隆機場發起罷工。（路透）

德國機場協會表示，航班取消狀況將發生在柏林、布萊梅、漢堡和漢諾威機場，估計將有約10萬名乘客受到影響。

德國服務業工會正為夜班和周末上班員工爭取更高薪酬，希望今年的第3次罷工有助推動其主張。公會表示，「每周7天、每天24小時不間斷地工作，將對家庭生活產生負面影響…工作條件必須變得更有吸引力，這樣才會有足夠多的人能準備好從事相關工作。」

ADV執行長畢索（Ralph Beisel）批評，最新罷工行動堪稱「濫用權力」，因為新冠疫情大流行之後，機場正努力設法恢復全力運作。

德國郵政11日宣布，與德國服務業工會達成加薪協議，避過16萬名員工威脅無限期罷工。（路透）

在工會預告罷工後，德國郵政（Deutsche Post）宣布，將與員工達成加薪協議，避過罷工的可能。路透報導，德國郵政提出向旗下16萬名員工，在15個月內發放3000歐元（約3191美元），並從2024年4月1日起，每月加薪最多340歐元（約361.6美元）。這意味勞工平均加薪11.5%，而且薪酬較低的勞工加薪幅度達20%以上。

有關方案仍需交由工會成員表決，該工會約86%會員曾在9日否決資方上一份加薪方案，因此勞資雙方當時再度談判。