海地首都駁火增 無國界醫生關閉太陽城醫院

一名未成年人，在海地豐塔瑪拉 (Fontamara)被一顆流彈打傷左肩，送醫救治。（圖：無國界醫師提供）

有感於海地首都太子港（Port-au-Prince）局勢日漸混亂，上個月底開始暴力衝突、駁火劇增，面對不時爆發有安全風險，無國界醫生團隊，決定在海地當地時間3月7日，被迫暫時關閉太陽城地區醫院。

無國界醫師團隊表示，目前海地首都暴力事件激增，上月28日重裝武力團體之間的暴力衝突，僅離首都太子港太陽城地區醫院幾公尺而已。醫院院區裡有大量流彈，病患和傷患目前幾乎不可能進院內救治，且無法保證病患和工作人員安全，所以只能被迫暫時關閉太陽城地區醫院。

無國界醫生的醫療顧問哈利 斯（Vincent Harris）說：「看著戰鬥場面離醫院不過數公尺，即便醫院沒有遭受攻擊，但卻臨近火線，而且有人受到波及。我們知道關閉醫院，對太陽城當地居民會有嚴重影響。但是在安全沒有獲得保障之前，無國界醫師團隊無法在此繼續工作。」

在海地首都太子港，因流彈受傷的事故越來越頻繁，圖是無國界醫生在圖爾高(Turgeau)急救中心，正在救治一名頭部中彈的傷患。（圖：無國界醫師提供）

不願具名的無國界醫生工作人員說「暴力越來越近，他們向我們家開槍，樓上的鄰居，還在樓梯間發現一顆流彈，許多人正在疏散，看到不管什麼年紀的人，都離開了家，他自己和家人，也被迫一起離開避難」。

無國界醫生在圖爾高(Turgeau)急救中心，從不同傷患傷口，取出的彈殼。（圖：無國界醫師提供）

無國界醫師團隊表示，海地首都暴力事件激增的同時，當地人民要面臨越來越多的人道與醫療需求。同時，離太陽城10公里之遠，太子港中部圖爾高（Turgeau）無國界醫生急救中心，病患人數也明顯增加。他們呼籲停止在醫院附近戰鬥，讓工作人員能盡快重新開始為太陽城的人民提供醫療服務。