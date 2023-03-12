我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

海地首都駁火增 無國界醫生關閉太陽城醫院

記者曾伯愷／綜合11日電
一名未成年人，在海地豐塔瑪拉 (Fontamara)被一顆流彈打傷左肩，送醫救治。（圖：無國界醫師提供）
一名未成年人，在海地豐塔瑪拉 (Fontamara)被一顆流彈打傷左肩，送醫救治。（圖：無國界醫師提供）

有感於海地首都太子港（Port-au-Prince）局勢日漸混亂，上個月底開始暴力衝突、駁火劇增，面對不時爆發有安全風險，無國界醫生團隊，決定在海地當地時間3月7日，被迫暫時關閉太陽城地區醫院。

無國界醫師團隊表示，目前海地首都暴力事件激增，上月28日重裝武力團體之間的暴力衝突，僅離首都太子港太陽城地區醫院幾公尺而已。醫院院區裡有大量流彈，病患和傷患目前幾乎不可能進院內救治，且無法保證病患和工作人員安全，所以只能被迫暫時關閉太陽城地區醫院。

無國界醫生的醫療顧問哈利斯（Vincent Harris）說：「看著戰鬥場面離醫院不過數公尺，即便醫院沒有遭受攻擊，但卻臨近火線，而且有人受到波及。我們知道關閉醫院，對太陽城當地居民會有嚴重影響。但是在安全沒有獲得保障之前，無國界醫師團隊無法在此繼續工作。」

在海地首都太子港，因流彈受傷的事故越來越頻繁，圖是無國界醫生在圖爾高(Turge...
在海地首都太子港，因流彈受傷的事故越來越頻繁，圖是無國界醫生在圖爾高(Turgeau)急救中心，正在救治一名頭部中彈的傷患。（圖：無國界醫師提供）

不願具名的無國界醫生工作人員說「暴力越來越近，他們向我們家開槍，樓上的鄰居，還在樓梯間發現一顆流彈，許多人正在疏散，看到不管什麼年紀的人，都離開了家，他自己和家人，也被迫一起離開避難」。

無國界醫生在圖爾高(Turgeau)急救中心，從不同傷患傷口，取出的彈殼。（圖：...
無國界醫生在圖爾高(Turgeau)急救中心，從不同傷患傷口，取出的彈殼。（圖：無國界醫師提供）

無國界醫師團隊表示，海地首都暴力事件激增的同時，當地人民要面臨越來越多的人道與醫療需求。同時，離太陽城10公里之遠，太子港中部圖爾高（Turgeau）無國界醫生急救中心，病患人數也明顯增加。他們呼籲停止在醫院附近戰鬥，讓工作人員能盡快重新開始為太陽城的人民提供醫療服務。

哈利

上一則

揮別核災陰霾 福島浪江町打造「氫能城」

下一則

土耳其甘地挑戰厄多安 分析：有望像拜登擊敗民粹總統

延伸閱讀

空木椅取代蔣介石銅像 中正紀念堂競圖優勝

空木椅取代蔣介石銅像 中正紀念堂競圖優勝
電信詐騙遍布華人區 蒙市每月受害50人

電信詐騙遍布華人區 蒙市每月受害50人
海地首都衝突劇增 無國界醫生關閉太陽城醫院

海地首都衝突劇增 無國界醫生關閉太陽城醫院
海地人道危機 維權人士籲美別再賣武器給黑幫

海地人道危機 維權人士籲美別再賣武器給黑幫

熱門新聞

可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
智利首都聖地牙哥的主要機場8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。(路透)

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

2023-03-08 20:06
俄軍9日發射飛彈空襲基輔後，烏克蘭緊急工作人員在現場救災。（路透）

俄81飛彈轟烏 6枚極音速透露1個訊息

2023-03-11 02:29

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜