土耳其甘地挑戰厄多安 分析：有望像拜登擊敗民粹總統

土耳其共和人民黨黨魁庫魯奇達羅格魯。（Getty Imageas）

土耳其將於5月舉行總統大選，在野陣營公推共和人民黨（CHP）主席庫魯奇達羅格魯（Kemal Kilicdaroglu）挑戰鐵腕執政20年的厄多安。當年因中央政府對強震善後不當而崛起的厄多安，如今也因為對強震善後不當而聲勢下滑，提供政黨輪替的大好機會。

74歲的庫魯奇達羅格魯講話輕聲細語，有「土耳其甘地」之稱，在標榜陽剛味的土耳其政壇堪稱異數，遇上民粹掛帥的厄多安，總是吃虧。

不過，專攻民粹型領袖及其反對者的土國政治學者賽庫克指出，庫魯奇達羅格魯的強項在於能夠和民族主義者、庫德族與伊斯蘭激進分子對話：「他是代表變革和團結的候選人，就像2020美國總統大選 的拜登 ，當時沒有多少死忠鐵粉，最終卻能擊敗川普，另一位民粹型總統。」

庫魯奇達羅格魯出生於庫德族占多數的東部頓哲里省。他曾在土耳其財政部擔任顧問，後於1992年出掌社會保險機構。1999年退休後，庫魯奇達羅格魯轉戰政壇，並於2002年大選選上國會議員。2010年，庫魯奇達羅格魯成為共和人民黨黨魁至今。CHP是土耳其國父凱末爾創立的政黨，主張政教分離。

2019年地方選舉，庫魯奇達羅格魯率領CHP聯合其他在野勢力，吸收庫德族的選票，成功奪下土耳其第一大城伊斯坦堡與首都安卡拉，粉碎了厄多安的不敗光環，也為CHP可能重新掌權奠下基礎。

庫魯奇達羅格魯以誠實可靠、打貪鬥士著稱。剛踏入政壇時，他在各大電視節目上，手拿證據、公開點名貪腐官員，並最終導致數名高官下台。2017年，為了抗議政府逮捕CHP國會議員及一名記者，庫魯奇達羅格魯展開歷時25天、約450公里的「為正義而行」大長征，單獨一人從安卡拉步行至伊斯坦堡，引發數十萬民眾響應參與。

不看好庫魯奇達羅格魯的人批評他缺乏厄多安的過人聰慧與領袖魅力，不擅於討選民歡心。但專家認為，庫魯奇達羅格魯耿直與清廉的形象，正是選民喜愛他的原因。

儘管不少批評人士預計賑災不力將影響厄多安連任機會，但最新民調 顯示，厄多安的支持率在地震發生後只下降一個百分點。政治風險諮詢公司「歐亞集團」歐洲負責人皮克認為，5月大選對在野陣營將會是一場硬仗。

伊斯坦堡科曲大學政治學教授索默指出，5月大選將不只是兩名候選人間的選舉，而是民主與獨裁之間的公投。