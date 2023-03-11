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義大利：已在南部外海營救逾1300名非法移民

中央社／羅馬11日綜合外電報導
義大利海岸防衛隊表示，在南部海域進行3項任務順利營救1300多名非法移民。 圖為警方11日凌晨在南部克羅頓內港檢查一艘載有約500名移民的漁船。（美聯社）
義大利海岸防衛隊表示，在南部海域進行3項任務順利營救1300多名非法移民。 圖為警方11日凌晨在南部克羅頓內港檢查一艘載有約500名移民的漁船。（美聯社）

義大利海岸防衛隊宣布，今天他們在南部海域進行3項任務，順利營救1300多名非法移民。兩週前，一艘移民船在義國南部外海觸礁，致命船難造成至少74人不幸喪生。

路透報導，近日越來越多非法移民抵達義國，給保守派政府帶來巨大壓力。政府去年10月就任時曾承諾減少移民人數，但今年來自北非和土耳其的移民人數卻急劇增加。

義國海岸防衛隊表示，他們派出一艘船，將500名移民從離岸超過160公里的船隻上接走，隨後將他們送往雷焦卡拉布里亞（Reggio Calabria）。

另有379名移民從同一水域的另艘船上被接走，很快就會被送上岸。

一艘載有487名移民的漁船則被護送至卡拉布里亞（Calabria）的克羅頓港（Crotone），途中還被綁在拖船上，以協助維持船身穩定。

海防隊透過聲明指出，「由於移民船超載，加上海象不佳，救援工作很複雜。」

根據當地官員，另有200名移民在西西里島外海被接走，並將被送往卡塔尼亞（Catania）。空軍也正提供協助，以將部分移民運離拉姆培杜薩島（Lampedusa）擁擠的收容中心。

截至目前，今年內已有1萬7000多名非法移民抵達義國，包括本週約有4000人，還有數以百計移民在穿越地中海前往歐洲的途中不幸喪生。

上月26日清晨，一艘超載的木製移民船在距離義國南部斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）100公尺處撞上礁石後沉沒。今天當局又在船難地點附近發現一具罹難的年輕女性遺體，讓這起意外的死亡人數來到74人。據推測，這艘船上仍有30人左右下落不明。

非法移民 義大利

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