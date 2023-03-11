世界盃冠軍門將手套拍賣 捐助癌症醫院病童

卡達世界盃阿根廷隊守門員馬丁內斯，他在和法國隊決賽PK戰中所戴的手套以4.5萬美元拍賣出，金額將用來協助兒童癌症醫院。（取材自臉書、推特）

卡達世界盃 (Qatar's World Cup)冠軍─阿根廷隊守門員馬丁內斯(Emiliano "Dibu" Martinez)，在和法國隊決賽時PK大戰所戴的手套，10日拍賣 獲得4.5萬美元，金額將用來協助兒童癌症 醫院。

央廣引述法新社報導，阿根廷小兒科基金會(Argentine Pediatric Foundation)在Instagram發文說，馬丁內斯手套拍賣所得的4.5萬美元，將用來協助加拉漢(Garrahan)的孩子們。這裡指的是阿根廷小兒科醫院─加拉漢醫院(Garrahan Hospital)腫瘤病房的病童。

馬丁內斯10日透過視訊連結從位於英格蘭的家中，參與這場線上拍賣會。他目前效力於英格蘭的艾斯頓維拉(Aston Villa)球隊。這是馬丁內斯在去年的世界盃決賽中，對決法國隊的PK大戰時所戴的手套。

當時阿根廷和法國在踢完正規賽和延長賽後以3比3平手，因而進入PK大戰，最終阿根廷以4比2擊敗法國，奪下隊史第三座冠軍。

這位榮獲世足賽「金手套獎」的阿根廷門將表示，當他們讓他選擇捐贈世界盃的手套時，他毫不猶豫，對這些病童來說這會是一個很好的目標。

馬丁內斯在上個月宣布這項捐贈時，已在手套內側親筆簽名。

他表示，世界盃決賽不是天天都有的，因此這個手套很特別，但比起掛在家裡的相框內，捐出來拍賣對孩子的幫助更大。