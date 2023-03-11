平壤公寓工地 發現逾百枚韓戰美軍遺留炸彈

北韓 首都平壤 一處公寓建築工地的工人發現了110多枚炸彈、砲彈、地雷、手榴彈和其他爆裂物，北韓官方媒體10日表示，這些是韓戰期間由美國製造的武器。

根據北韓中央通信社(KCNA)報導，平壤市公安局的專家檢測並已處理掉這些爆裂物，報導說：「在化成郡(Hwasong)一處房屋建築工地發現的爆裂物已經生鏽，並隨時有爆炸的危險。」北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)為改善貧窮人民的生活，在平壤啟動興建5萬套新公寓的計劃。

平壤當局為了遏止COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)疫情大流行而關閉邊境 ，加上自然災害，以及國際社會對其發展核武與飛彈計劃所實施的制裁，已對北韓經濟造成嚴重打擊。

1950年到1953年韓戰後所遺留下來的炸藥，長期以來對南北韓兩國公民構成威脅。過去幾年，紅十字會國際委員會(ICRC)武器污染小組的專家已協助訓練北韓團隊處理這些炸藥。

根據美國研究人員表示，在韓戰期間，美國戰機攻擊北韓的大片地區，向北韓投下的炸彈比第二次世界大戰期間，美國在整個太平洋戰區投下的炸彈還要多。

在北韓教育和政府傳遞的訊息中，美軍的轟炸行動和其他攻擊是其宣傳的一個顯著特點。

北韓中央通信社在今天的報導中說：「軍方與民間建設工人目睹對這些爆裂物的處理，升高對美國帝國主義的強烈仇恨情緒。」