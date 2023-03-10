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婦女墮胎自由權 法國擬加速納入憲法

編譯中心／綜合9日電

法國總統馬克宏8日表示，政府幾個月內將提出一項法律草案，將墮胎權納入憲法。

馬克宏在向已故女權運動家、鼓吹生育權的先驅哈利米（Gisele Halimi）致敬演說中表示，將向國會提出憲法修正案。他說：「這將銘記婦女選擇墮胎的自由，並莊嚴保證任何事都不能限制或廢除這項權利，因為這不能走回頭路。」

法國下議院「國民議會」（National Assembly）2022年11月已表決贊成修憲，但尚未訂出修憲時間表。

法國參議員本月支持這項計畫，但保守派居多的參院將草案內文中墮胎為「婦女的權利」，改為「婦女的自由」。

馬克宏8日表示，國會辯論取得進展，「我盼望，能讓這種自由權利納入我們的基本法，作為修憲草案的一部分，並在未來幾個月內做好準備。」

美國最高法院於去年6月推翻墮胎權後，可能加速法國的立法行動。墮胎權在美國被取消，引發運動人士施壓，要求法國採取反向做法，以象徵對婦女權利的承諾。

馬克宏是在全國悼念哈利米的活動上做了以上表示。哈利米生前長期擔任律師，是位女權運動家和政治家，於2020年逝世，享嵩壽93歲。

墮胎 馬克宏 哈利

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