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馬克宏年改首勝 法國罷工潮下通過延至64歲退休

編譯中心／綜合9日電
法國工會示威集會，反對將退休年齡從62歲調高到64歲。（路透）
法國工會示威集會，反對將退休年齡從62歲調高到64歲。（路透）

法國參議院今天上午投票贊成將法定退休年齡從62歲提高至64歲，這是總統馬克宏年金改革計畫的第一次勝利。這項投票已引發全國各地抗議和罷工，不只壯年、老年勞工階級，也有不少年輕人參與這波示威。

路透報導，由法國保守派共和黨（Les Republicains）主導的參議院，在9日凌晨以201票對115票的表決結果，通過改革法案中有關退休年齡上修至64歲的關鍵第7條條款。法國參議院預計在本周稍後批准改革法案的其他條款。參院的多數派議員正急著在12日午夜的最後期限之前，完成這項立法。

法國參議院就年改法案中「退休年齡延至64歲」於9日進行投票，結果以201票對11...
法國參議院就年改法案中「退休年齡延至64歲」於9日進行投票，結果以201票對115票通過。（歐新社）

法國自由派政治人物在投票後表達了憤怒。社會黨議員魯賓（Monique Lubin）告訴勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）：「你的名字將永遠與這項讓法國倒退近40年的改革綁在一起。」

工會誓言透過抗議和罷工向政府施壓。包括煉油廠和鐵路、航空等行業勞工8日已是連續兩天罷工，而且打算本周都會罷工。當局表示，法國9日和10日的空中交通將持續被打亂，在巴黎戴高樂機場航班約減少20％，歐利機場則減少30％。

主要的海港也被封鎖，因為碼頭工人也加入輪流罷工行列。至於在巴黎等城市的垃圾收集，也因為罷工而零零散散，巴黎8日的垃圾袋已經堆積如山。

民調顯示，大多數選民反對馬克宏將退休年齡延後2年的計畫。但政府表示，這項政策改變對確保退休系統不會破產至關重要。法國已落後大多數的歐洲鄰國，他們已將退休年齡提高到65歲或以上。

反退休制度改革方案的學生9日在巴黎街頭示威。（歐新社）
反退休制度改革方案的學生9日在巴黎街頭示威。（歐新社）

在7日的反退休改革全國動員日，走上街頭抗爭的人數創下新高，當中不乏年輕世代，許多青少年和20歲出頭的人，選擇封鎖校園、罷課。對他們來說，已為通膨、就業前景不明和氣候變遷感到不安，這項法案更挑起他們對於工作價值的廣泛質疑。

15歲的法海格（Djana Farhaig）上月和其他學生一起封鎖所就讀的巴黎一所高中大門，她說，「我不想工作一輩子到最終耗竭」。29歲在索德蒙（Anissa Saudemont）開玩笑地說，「工作到67歲、當地球熱到超過55℃時，這沒道理。」

由於馬克宏希望國會能在4月前通過這項新的退休法，因此這對工會和政府都是關鍵時刻。法國下一個全國罷工和抗議日將是11日。

退休 罷工 馬克宏

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