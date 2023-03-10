重啟中斷12年領袖外交 尹錫悅將訪日會岸田文雄

南韓總統尹錫悅（左）預定16至17日訪日，和日相岸田文雄（右）見面。圖為兩人去年9月在紐約進行簡略會談。（取材自臉書）

9南韓 和日本 政府9日同步宣布，南韓總統尹錫悅預定16-17日訪問日本，這是自2011年12月前總統李明博以來，中斷12年的日韓領袖穿梭外交再度啟動。兩人可能討論北韓 情勢等日韓安保、經濟合作等議題，象徵近年惡化的日韓關係朝向正常化。

南韓第一夫人金建希將隨行，並和岸田文雄妻子岸田裕子舉行親善活動，這也是尹錫悅就任後首度訪日。岸、尹兩人上次會面是去年11月，在柬埔寨召開的「東協加三」峰會舉行領袖會談。

日韓領袖過去每年互訪，稱為「穿梭外交」，接下來岸田文雄也可能就首次以首相身分回訪南韓展開安排。日本讀賣新聞9日也報導，岸田的眾議員選區廣島市5月將舉行七大工業國集團（G7）峰會，南韓雖非成員國，但日本政府正研究邀請尹錫悅出席。

南韓梨花女子大學教授伊斯利認為，在日本對出口半導體材料至南韓設限，以及將南韓移出貿易友善國家的「白名單」、北韓等問題上，尹錫悅此行很可能會有所進展。

另外，日本共同社報導，為強化對抗北韓，美國政府正研擬創建和日本、南韓政府的常設新框架。消息人士指稱，日方打算答應、韓方也態度積極。

於此同時，南韓聯合參謀本部表示，北韓當地時間9日下午約6時30分，從南浦市一帶向朝鮮半島西部海域發射一枚短程彈道飛彈，是北韓今年第四次以試射彈道飛彈挑釁。南韓稱，這次射彈的軌跡和北韓最近發射的三種短程飛彈不同，尚在分析相關參數。

北韓這次射彈適逢尹錫悅當選南韓總統一周年。尹錫悅的保守派政黨「國民力量」主張對北韓強硬。