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金正恩長子為什麼神隱？ 南韓：疑身心有疾

編譯中心／綜合8日電
北韓領導人金正恩（前右）日前攜次女金主愛（前中）、夫人李雪主（前左）出席軍事宴會，其中金主愛因在與軍方高層的合照中身處正中心位置引發外媒關注。（朝中社）
北韓領導人金正恩（前右）日前攜次女金主愛（前中）、夫人李雪主（前左）出席軍事宴會，其中金主愛因在與軍方高層的合照中身處正中心位置引發外媒關注。（朝中社）

北韓領導人金正恩近月以來多次帶著女兒金主愛出席公開活動，外界猜測她已被選為接班人。但有南韓情報指出，其實金正恩有一名長子，卻被「神隱」，對父權制度根深蒂固的北韓來說極不尋常。外界推論，金正恩的長子可能有生理或精神上的問題。

據南韓「朝鮮日報」報導，國家情報院指出，金正恩的第一個孩子應該是兒子，據說在2010年出生，但從來不曾曝光，未能確定他有生理或精神問題的傳言。

南韓情資單位認為，近期曝光的金主愛應該排行老二，下面還有另一名兄弟姊妹。從當前掌握的資訊來看，無法取得金主愛在平壤註冊上學的資料，很可能是在家自學受教育；這個「小公主」喜愛騎馬，也因此讓金正恩感到滿意。

外界推測，如果金正恩有長子，基於北韓的父權制性質，他將是最有可能繼承金正恩的人選。然而，金正恩卻帶女兒金主愛出席閱兵式、視察飛彈等活動，似乎佐證長子有缺陷，無法成為接班人的傳言。

不過，南韓情報院認為，金正恩目前正值壯年期，似乎沒必要提早培養接班人，帶金主愛亮相，只是想讓外界知道他有子女，能讓金氏政權繼續延續到第四代之後。

金正恩 南韓 北韓

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