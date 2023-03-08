日本各地收到炸彈恐嚇 多個公共設施及教育機構關閉

日本全國各地8日收到多封炸彈威脅傳真，收到傳真的單位包括公共機關、教育機構以及政府機關等。（取材自推特）

日本 全國各地8日收到多封炸彈威脅傳真，收到傳真的單位包括公共機關、教育 機構以及政府機關等。日本各地政府已增派維安部隊，並對事件展開調查。

綜合網站Crisis24以及南日本新聞報導，各地爆炸威脅傳真指出，爆炸事件將於當地時間8日下午3時34分至8時10分之間發生。收到炸彈威脅傳真的地區包括東京都杉並區、北海道北廣島市、北好道厚真町、北海道士幌町、茨城縣櫻川市、群馬縣大泉町、埼玉縣寄居町、埼玉縣東松山市、埼玉縣幸手市、兵庫縣姫路市、長崎縣大村市。

根據南日本新聞，埼玉縣東松山市政府在官方推特以及官網發布了炸彈威脅相關訊息。東松山市政府官網寫道：「政府在3月8日凌晨收到了炸彈威脅傳真，內容表示將在8日下午3時34分至8時10分間，炸毀市內公共設施與教育機構。市政府已立即通報東松山警察 局，並將與警方合作採取以下措施，將確保市民的安全放在首位。」網站提及的措施包括要求東松山警察局加強市內巡邏，以及要求幼兒園、學校等相關單位加強安全守備等。

根據南日本新聞，北海道士幌町也表示，「因收到了士幌町公共設施將被遭爆炸攻擊的預告信，8日下午3時起，包括學校在內的所有公共設施將關閉」此外，南日本新聞也指出，北海道厚真町將從8日中午起關閉公共設施及教育機構。

根據Crisis24，部分地區的官員也建議民眾避免到可能發生危險的地點活動，並疏散可能遭攻擊的大樓內民眾。日本各地單位已派出維安單位加強巡守，路上可見警界線拉起，也有部分道路遭封鎖。根據Crisis24，未來幾個鐘頭內，日本各地交通可能暫時受阻，直到維安單位解除警戒。