聯合國：婦權正受踐踏 實現性別平等還要300年

聯合國秘書長古特雷斯警告,以目前速度,實現性別平等還需要300年。(Getty Images)

3月8日國際婦女節前夕,聯合國秘書長古特雷斯6日警告,以目前速度,實現性別平等還需要300年。同時,歐盟 今天對俄羅斯和阿富汗 在內等6個國家官員實施制裁,因為他們對女性暴力相向和侵犯婦女人權。

古特雷斯在婦女地位委員會(Commission on the Status of Women)會議開始時說,「性別平等愈來愈遙遠。在世界各地,婦女的權利正在受到踐踏、威脅和侵犯」,並列舉一連串危機,包括孕產婦死亡、女童遭學校退學及童婚等問題仍層出不窮。

古特雷斯說,「近幾十年來取得的進步正在消失」,並提到神學士 統治的阿富汗女權正被嚴重打壓,稱「婦女和女孩被從公共生活中抹去」。他呼籲各國政府、民間和私營部門採取行動,提供性別教育、改善技能培訓並擴大投資以「彌合數位性別鴻溝」。

另據中央社引述法新社報導,一份歐盟文件將9人和3個官方實體列入制裁名單,將禁發簽證及凍結在歐盟持有的任何資產。名單中,兩名莫斯科的警官被控下令逮捕反戰女性抗議者,並施以酷刑。俄羅斯特種部隊指揮官庫茲涅佐夫少將和戰車指揮官伊巴圖利上校也被制裁,他們的部隊被控在烏克蘭犯下強姦罪和性暴力。

阿富汗神學士(又譯塔利班)政府高等教育部長納丁、勸善懲惡部部長哈納也在制裁名單之列。納丁被控剝奪女性受教權,哈納菲則遭控「限制她們的言論和表達自由,並對不遵守神學士法令的人施以嚴厲懲罰和暴力」。

至於其他4國分別是南蘇丹、緬甸、伊朗和敘利亞。

另一方面,印度校園女權正在緩步前進。印度南部克勒拉省的國立克勒拉大學,6日宣布18歲以上的女學生若生產,可申請6個月的產假;只要出示醫院證明,女學生在產假結束後可直接回教室上課,無需申請入學許可。上周,同一省的柯枝科技大學,批准女學生享有60天產假;去年9月,位於卡納塔卡省的芒加羅大學更給予女學生多達240天的產假。

一些學校也允許申請產假的女學生延後考試,以解決她們跟不上學業的問題。