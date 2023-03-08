伊朗25省230校曾遭毒氣攻擊 當局首度逮人

來自伊朗的女學生在印度示威活動中戴防毒面具抗議，譴責母國女校頻遭毒氣攻擊。（歐新社）

伊朗 過去幾個月頻頻發生女學生神祕中毒事件，大批女學生因此送醫急救。伊朗最高領導人哈米尼6日痛批，該事件是「不可饒恕」的罪行；內政部副部長米拉赫馬迪今天宣布，當局首度出動逮人。根據國會真相調查委員會成員，共有25省大約230所學校曾受影響。

中央社引述法新社報導，米拉赫馬迪告訴國營電視台：「據情資機構的情報研究措施，已有一些人在5個省份落網，相關單位正進行全面調查。」

毒氣攻擊於去年11月，自伊朗中部什葉派聖城科姆巿（Qom）開始，多間學校陸續發生中毒事件，學生回報校園飄出「不舒服的」臭味後，出現呼吸急促、噁心、暈眩等症狀，一些學生被送醫治療，部分家長被迫讓孩子輟學。

近月來伊朗數十所學校的女學生疑似遭毒藥攻擊；圖為2日伊朗一名年輕女子中毒後躺在病床上。（路透）

據當局表示，31省中的25省內有大約230所學校受影響，超過5000名男女學生中毒，「目前正進行多項檢驗，以查明中毒的類型和原因。迄今還沒取得關於涉案毒物類型的明確資訊。」

這波神祕中毒事件引發民眾憤怒，並要求當局有所作為。伊朗頭巾革命爆發後，示威活動已延燒數月，毒氣攻擊顯然發生在敏感時刻。哈米尼6日表示，毒害女學生是「不可饒恕」的罪行，「如果證明是故意，犯下這種罪行的人應被判處死刑」。反對女性受教權的極端伊斯蘭主義團體極可能涉案。

伊朗最高領袖哈米尼痛批，毒氣事件是「不可饒恕」的罪行。（歐新社）

事件也引來國際關切。美國白宮 發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）近日在記者會上抨擊：「伊朗女孩僅因為接受教育 ，而疑似被毒害，是非常可恥、且不可接受的。」白宮呼籲伊朗應展開獨立調查，探究毒氣攻擊與頭巾革命是否相關；如為連鎖事件，聯合國「伊朗事實調查團」應即刻介入調查。