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全球最早產「出生時存活率零」 加拿大雙胞胎慶周歲

編譯中心／綜合7日電
加拿大一對提早4個多月出生的龍鳳胎日前慶祝周歲生日，兩人被金氏世界紀錄認證為世界最早產的雙胞胎。（取材自YouTube）
加拿大一對提早4個多月出生的龍鳳胎日前慶祝周歲生日，兩人被金氏世界紀錄認證為世界最早產的雙胞胎。（取材自YouTube）

加拿大一對提早4個多月出生、原本被醫院認定無法存活的龍鳳胎日前慶祝周歲生日，兩人還被金氏世界紀錄認證為世界最早產的雙胞胎。

中央社引述法新社報導，阿蒂雅．納達拉加（Adiah Nadarajah）和亞德里亞．納達拉加（Adrial Nadarajah）出生於2022年3月4日，胎齡22周，即提早126天出生，以一天之差打破2018年美國一對雙胞胎創下的紀錄。

來源：YouTube

金氏世界紀錄在官網表示，兩人出生時體重分別為330克和420克，同時也是出生時體重最輕的雙胞胎。

金氏世界紀錄引述雙胞胎父母的說法表示，雙寶出生時，醫生原本認為兩人「存活率是零」。他們的母親拉珍德拉姆（Shakina Rajendram）告訴金氏世界紀錄：「我開始分娩時，原本收治我的那間醫院不提供寶寶們任何維生措施，幾乎任憑他們自生自滅。」

當時醫院唯一能提供的是所謂的「安寧緩和照護」，也就是讓寶寶趴在她的胸前，隨生命走到盡頭。

拉珍德拉姆隨後被轉送到位於多倫多的西奈山醫院（Mount Sinai Hospital），這間醫院專門搶救22周大的早產兒。如今兩個孩子不僅活了下來，還活力十足。

金氏世界紀錄公布照片，可見阿蒂雅和亞德里亞坐在沙發上，身旁擺放裱框的金氏世界紀錄認證書；阿蒂雅張大嘴巴，一臉驚奇，亞德里亞則看似若有所思。

這對雙胞胎被描述為身形瘦弱，出生時皮膚呈半透明。住院6個月期間，醫生努力對付腦出血和敗血症等多種併發症，最終兩人才得以回家。

據金氏世界紀錄說法，兩人出院後，阿蒂雅的體重已是出生時的18倍。亞德里亞則遭遇感染和呼吸道問題等一些挫折，以致於必須二度送回醫院治療，但據說都「進展順利」。

併發症 加拿大 YouTube

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