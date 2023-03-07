第二級引擎未點火 日本主力火箭H3發射又失敗 下令摧毀

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）3月7日表示，由於第二節引擎未點火，日本國產最新主力運載火箭H3發射失敗。（路透）

日本 國產最新主力運載火箭H3在當地時間3日7日發射，由於第二級引擎未點火導致失敗，確定任務無法成功，日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)已下令摧毀。

央廣引述法新社報導，這次失敗對JAXA來說，是一個沉重打擊。H3火箭在上個月的第一次嘗試中，甚至未能升空。

H3火箭在當地時間7日上午10時37分，從日本西南部鹿兒島縣的種子島宇宙中心(Tanegashima Space Center)發射升空，原本初步看起來是成功的。在發射後，第一階段順利依計畫進行，但隨即在第二階段出現問題。

JAXA的現場直播播音員表示，「速度似乎正在下降」。指揮中心隨後宣佈：「第二階段引擎無法點火，我們將繼續確認情況。」

現場轉播隨即中斷，畫面顯示訊息：「我們目前正在檢查狀態。請稍候。」當恢復轉播後，指控中心宣布，「由於H3沒有可能完成任務，已下令摧毀」。對於這次發射失敗，目前尚未提出立即的解釋。

H3是觀測衛星的運載火箭，被認為是美國太空 探索科技公司(SpaceX )獵鷹9號火箭(Falcon 9)的潛在競爭對手。

日本最新主力火箭H3一號機在2月17日上午從鹿兒島縣種子島太空中心發射升空，但失敗。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）初步研判是輔助火箭未點火。

H3是日本現今主力火箭H2A的後繼機種，由JAXA與日本三菱重工業耗資逾2000億日圓（約14.8億美元）聯手開發。原訂2月15日上午在種子島太空中心發射，但JAXA於14日預測當天風力過強，氣象條件無法滿足發射所需，所以延至2月17日上午10時37分發射。

H3是日本時隔約30年開發的大型火箭，運載重量提升到H2A的約1.3倍，並節省約半數發射成本，從9年前著手開發。原本的計畫是H3火箭一號機搭載地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3）升空。

對於2月發射失敗的原因，JAXA名譽教授的川泰宣指出，「能夠想到兩種可能，一是主引擎方面的故障導致（點火）指令未發出，二是指令發出後，但固體火箭助推器未能啟動並點火。」的川泰宣認為，對發動機「LE9」的調查可能需要時間。

H3火箭的首飛失敗，是近半年來日本航天火箭再次失利。去年10月12日，小型火箭Epsilon 6號機在鹿兒島縣內之浦航天中心發射，但在上升過程中發生故障，日本下達自毀指令；此次是日本自2013年發射Epsilon 1號機以來，第一次發射失敗。

日本原想借助H3火箭，從SpaceX等競爭對手中分一杯羹，並打算增加國內外的商業衛星發射訂單。如今H3首戰折戟，對於未來日本開拓商業衛星發射市場恐構成影響。