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出生時被認為存活機率零 世界最早產雙胞胎慶周歲

編譯中心／綜合6日電
世界最早產雙胞胎曾經被認為無法存活，如今慶祝第一個生日。（視頻截圖）
世界最早產雙胞胎曾經被認為無法存活，如今慶祝第一個生日。（視頻截圖）

加拿大一對龍鳳胎在早產126天的情況下誕生，當時被認為無法存活。但如今，他們慶祝第一個生日，締造了新的金氏世界紀錄(Guinness World Records，GWR)。

央廣報導，阿迪亞和阿德里亞爾(Adiah 和 Adrial Nadarajah)在2022年3 月 4 日出生，胎齡為 22周，提前126天出生，比原本由一對美國雙胞胎在2018年創下的紀錄早了一天，成為世界上最早產的雙胞胎。

金氏世界紀錄在其網站上指出，加拿大這對早產雙胞胎出生時的體重，分別只有330克和420克，也是有史以來出生時最輕的雙胞胎。

這對嬰兒的父母表示，在雙胞胎出生時，醫生認為「生存機會是零」。

母親拉贊德蘭(Shakina Rajendram)告訴世界金氏紀錄，「當我分娩時，我住的醫院幾乎拒絕對嬰兒採取任何維生措施，他們幾乎死去」。

大部份醫院都不會嘗試挽救24至26周出生的嬰兒。但這兩個嬰兒活下來，而且很有活力。

在照片中，這對雙胞胎坐在沙發上，旁邊有一張金氏世界紀錄的證書。阿迪亞張大嘴巴看起來很驚訝，而她的弟弟阿德里亞爾似乎正在沉思。

這對雙胞胎出生時非常瘦，皮膚透明。經過6個月的住院治療，醫生處理了包括腦出血和敗血症在內的幾種併發症，終於平安回家。

根據金氏世界紀錄的數據，出院後，阿迪亞的體重已增加到出生時的18倍。阿迪亞的母親說，「她是一個非常快樂和喜歡互動的嬰兒，整天微笑，非常健談，與我們及她的玩具進行了幾個小時的『對話』」。

阿德里亞爾遭遇一些問題，包括感染和呼吸系統問題，使他兩次回到醫院接受治療，但「進展順利」。母親形容他「善於觀察、細心、聰明，並且喜歡音樂」。

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