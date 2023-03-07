北韓宣稱成功研製衛星運載火箭大功率引擎；圖為在試射場發射的火箭。（朝中社）

北韓 成功研製衛星運載火箭大功率引擎，為今後將各種衛星送入軌道提供了保障。

韓中社6日報導，北韓國家宇宙開發局副局長樸經洙（音譯）前一天在記者會上表示，北韓作為人工地球衛星的製造國與發射國，在國家的統一指導下大力推進太空 開發工作，並持續取得令人矚目的成果。北韓在實現人工地球衛星多功能化及高性能化、提升其可靠性方面不斷取得進展，成功研製出衛星運載火箭用大功率引擎，為將各種衛星送入相應軌道提供了堅實保障。

樸經洙表示，北韓正在蓬勃開展將太空科技成果運用於農漁業、氣象觀測、通信、資源勘探、國土管理、災害防治等各領域的工作，大力推動社會主義建設的全面發展。所有這些成果都預示著北韓太空事業發展的光明前景。

北韓國家宇宙開發局創設於國務委員會委員長金正恩掌權後的2013年4月1日，負責太空開發計畫制定和執行、項目監督和控制的中央指導機關。北韓曾聲稱去年12月18日在平安北道鐵山郡東倉裡西海衛星發射場進行了偵察衛星研製收尾階段的重要試驗，一號軍事偵察衛星的準備工作將在今年4月底前完成。

此外，朝中社4日的報導指出，北韓最高人民會議常任委員會通過了「移動通信法修正案」。據推測，此舉或旨在加強對居民的網路控制。

新法對手機 的銷售、修理服務和使用提出更具體的要求。報導並未介紹詳情，但這被視為阻止境外資訊通過手機流入境內，「侵蝕」北韓民眾思想。

北韓2020年制定「反動思想文化排斥法」，2021年制定「青少年教養保障法」，2023年還制定「平壤文化語保護法」，不斷造法維穩。