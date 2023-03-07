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「送野狗到吃狗肉省份」印度議員失言挨轟

編譯中心／綜合6日電
印度議員卡杜在會議中提出「將流浪狗送到吃狗肉的省份」以解決社會問題，引發各界抨擊。（美聯社）
印度議員卡杜在會議中提出「將流浪狗送到吃狗肉的省份」以解決社會問題，引發各界抨擊。（美聯社）

印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）屢傳流浪狗咬人事件，一名省議員建議把流浪狗送到東北部吃狗肉省份，言論引發多方抨擊。

馬哈拉什特拉省省議會上周五討論流浪狗問題，省議員卡杜（Bacchu Kadu）語出驚人，稱把流浪狗運到東北部阿薩姆省（Assam），因為當地人吃狗肉。

根據「今日印度」（India Today）新聞網的報導，卡杜聲稱他最近才剛造訪過阿薩姆省，在那裡一條狗可賣8000盧比（約97美元）至9000盧比左右。

阿薩姆省省議員哈薩瑞卡（Pijush Hazarika）在推特上譴責卡杜的言論，建議卡杜充實一下自己對阿薩姆省文化的認知，而非圍繞著錯誤的資訊和種族刻板印象來發言。

印度非政府組織「動物世界」（World for Animals）創辦人巴爾薩拉（Taronish Balsara）也斥責卡杜的發言「不顧他人感受且怪異」，稱為流浪狗絕育才是解決問題的根本之道。

印度東北部省分民眾的長相接近東亞人和中南半島人，部分印度民眾存有「東北人」愛吃狗肉的刻板印象，而警方不時攔截到走私野狗的小貨車，更是強化了這種印象。但許多東北民眾稱，只有一些部落的人會吃狗肉。

事實上，印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）省議員納拉揚（Biranchi Narayan）之前談論流浪狗問題時也曾說，「找那加蘭省（Nagaland）的人來，問題可迎刃而解。」那加蘭省也是印度一個東北部的省分。

流浪狗咬人事件在印度層出不窮，去年10月，印度首都德里衛星城市諾伊達（Noida）就有一名七個月大嬰兒被咬死，使得流浪狗議題再次引起關注。

根據印度2019年的流浪狗調查，全印度約有1530萬9355隻流浪狗，其中有127萬6399隻是在馬哈拉什特拉省，2020年馬哈拉什特拉省警方辦理了超過2600起流浪狗咬人案件。

另外，印度莫迪政府自2014年執政迄今，全國人均所得幾乎翻倍，據印度國家統計局（NSO）最近公布國民所得估計數字，2022-2023年印度人均所得估計為17萬2000盧比（約2101美元），較2014年-2015年的8萬6647盧比，成長98.5%；但若納入通貨膨脹因素，人均所得成長值則為35%。

但經濟學家指出，人均所得數字的成長過度集中在印度10%的人口之中，意味著中低階層民眾的收入未必增加。

印度樂施會（Oxfam India）1月曾發布的「富者生存：印度故事」（Survival of the Richest: The India Story）報告，印度金字塔頂端5%的富豪掌握印度逾60%的財富，而底層50%人口只擁有全國大約3%的財富。

印度官方統計數字顯示，2014年迄今，全國人均所得幾乎翻倍，從8萬6647盧比增...
印度官方統計數字顯示，2014年迄今，全國人均所得幾乎翻倍，從8萬6647盧比增至17萬2000盧比（約2101美元）；圖為印度舊德里城區月光市集。（中央社）

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