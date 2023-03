「送野狗到吃狗肉省份」印度議員失言挨轟

印度議員卡杜在會議中提出「將流浪狗送到吃狗肉的省份」以解決社會問題,引發各界抨擊。(美聯社)

印度 馬哈拉什特拉省(Maharashtra)屢傳流浪狗咬人事件,一名省議員建議把流浪狗送到東北部吃狗肉省份,言論引發多方抨擊。

馬哈拉什特拉省省議會上周五討論流浪狗問題,省議員卡杜(Bacchu Kadu)語出驚人,稱把流浪狗運到東北部阿薩姆省(Assam),因為當地人吃狗肉。

根據「今日印度」(India Today)新聞網的報導,卡杜聲稱他最近才剛造訪過阿薩姆省,在那裡一條狗可賣8000盧比(約97美元)至9000盧比左右。

阿薩姆省省議員哈薩瑞卡(Pijush Hazarika)在推特 上譴責卡杜的言論,建議卡杜充實一下自己對阿薩姆省文化的認知,而非圍繞著錯誤的資訊和種族刻板印象來發言。

印度非政府組織「動物世界」(World for Animals)創辦人巴爾薩拉(Taronish Balsara)也斥責卡杜的發言「不顧他人感受且怪異」,稱為流浪狗絕育才是解決問題的根本之道。

印度東北部省分民眾的長相接近東亞人和中南半島人,部分印度民眾存有「東北人」愛吃狗肉的刻板印象,而警方不時攔截到走私野狗的小貨車,更是強化了這種印象。但許多東北民眾稱,只有一些部落的人會吃狗肉。

事實上,印度東部加爾克漢德省(Jharkhand)省議員納拉揚(Biranchi Narayan)之前談論流浪狗問題時也曾說,「找那加蘭省(Nagaland)的人來,問題可迎刃而解。」那加蘭省也是印度一個東北部的省分。

流浪狗咬人事件在印度層出不窮,去年10月,印度首都德里衛星城市諾伊達(Noida)就有一名七個月大嬰兒被咬死,使得流浪狗議題再次引起關注。

根據印度2019年的流浪狗調查,全印度約有1530萬9355隻流浪狗,其中有127萬6399隻是在馬哈拉什特拉省,2020年馬哈拉什特拉省警方辦理了超過2600起流浪狗咬人案件。

