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強化防衛能力 日自衛隊進駐石垣島 居民抗議

編譯中心／綜合5日電
日本經濟新聞報導，日本自衛隊考慮派無人機，而不是戰機升空攔截逼近日本領空的外國飛機。圖為日本F-2戰機。（路透）
日本經濟新聞報導，日本自衛隊考慮派無人機，而不是戰機升空攔截逼近日本領空的外國飛機。圖為日本F-2戰機。（路透）

日本為強化西南群島防衛能力，3月將在沖繩縣石垣島上新開設駐屯地，5日正式進駐包括運送飛彈發射裝置在內的各式陸上自衛隊車輛，引發部分反對居民到場抗議。

日本共同社、時事通信社報導，日本防衛省3月將於石垣島新開設陸上自衛隊石垣駐屯地，相關車輛先行進駐。防衛省相關人士表示，總數約200輛的車輛，大多數會在5日駛入駐屯地內，包括運送飛彈發射裝置的車輛。

陸上自衛隊要進駐的車輛日前已停放在石垣港內，當車隊5日上午準備前往駐屯地時，數十名反對民眾手持寫有「石垣島上不需要飛彈基地」的布條現身抗議，甚至肉身擋住車隊去路。反對民眾抗議約30分鐘遭沖繩縣警方強制排除後，車隊得以從港口順利出發。

日本政府在石垣島上部署自衛隊，預定部署約570名隊員，除了警備部隊外，還將部署防空的「03式地對空飛彈」及反艦的「12式陸基反艦飛彈」等。

石垣駐屯地3月16日將舉行對內的編成儀式；欲部署的彈藥最快18日運抵。

另據日本經濟新聞報導，日本自衛隊考慮派無人機，而不是戰機升空攔截逼近日本領空的外國飛機。

報導說，自衛隊最快今年在追逐軍艦的演習中首度測試無人機的功能和表現。

由於外國飛機接近或侵入日本領空的頻率增加，而且中國和俄羅斯也增加使用無人機，自衛隊因此考慮使用無人機因應。

在2021年財政年度，日本戰機緊急升空攔截逼進日本領空的外國飛機破紀錄，多達1004次。由於中國在日本領空附近的軍事活動增加，日本戰機升空攔截的頻率增加，成本也增加，並增加自衛隊人力負擔。

日本陸上自衛隊在沖繩縣石垣島基地部署「03式地對空飛彈」及「12式陸基反艦飛彈」...
日本陸上自衛隊在沖繩縣石垣島基地部署「03式地對空飛彈」及「12式陸基反艦飛彈」，5日運送飛彈發射裝置的各式車輛出現街頭。（取材自推特）

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