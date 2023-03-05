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菲律賓省長遭闖入寓所開槍喪命 6槍手在逃

編譯中心／綜合4日電

菲律賓地方官員再傳遇襲事件，中部東內格羅省（Negros Oriental）省長迪嘉摩和其他五人今天遭到身分不明的槍手射殺，警方仍在追捕凶嫌。

中央社引述法新社報導，警方表示，6名兇嫌攜帶步槍、身穿與武裝部隊類似的制服，闖入56歲迪嘉摩（Roel Degamo）位於班普羅納市的住宅開槍。他送院後不治，同場另有5人喪生、4人受傷。

迪嘉摩的遺孀、班普羅納市長的珍妮絲．迪嘉摩（Janice Degamo）透過臉書確認丈夫死訊，據報他事發時正在派發社會援助物資。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）對他的政治盟友遭「暗殺」予以譴責，並警告凶嫌「現在繳械投降，這將是你們最好的選擇」。小馬可仕還說：「在將犯下這起狠毒、令人髮指罪行的凶嫌繩之以法之前，我的政府不會罷休。」

警方表示，他們正在搜尋包括6名槍手在內的10名嫌疑人。他們分乘兩輛休旅車和一輛皮卡車逃離現場，然後在附近的城市棄車。

在去年5月東內格羅省省長選舉中，德加莫的對手原本獲勝，但選舉委員會隨後將一名與德加莫姓名極度相似的候選人列為「滋擾候選人」，將他的票撥給德加莫，德加莫最後勝選。最高法院上月中裁定有關撥票做法沒問題。

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