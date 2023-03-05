李顯揚擬選新加坡總統 涉做假口供恐阻礙資格

新加坡總理李顯龍胞弟李顯揚，日前受訪表示，考慮參加今年預定舉行的新加坡總統選舉。（路透資料照片）

新加坡 總理李顯龍的弟弟李顯揚，考慮參加今年預定舉行的星國總統選舉；不過專家分析，法庭先前裁決李顯揚在有關誤導李光耀簽署最終遺囑案件的司法程序中說謊，恐影響參選資格。

65歲的李顯揚是新加坡已故建國總理李光耀的次子。李顯揚因李光耀故居問題與71歲的李顯龍反目，2020年更宣布加入反對黨「新加坡前進黨」。李顯揚若真的參選，顯示兄弟決裂已無轉圜餘地。

綜合星媒報導，李顯揚與妻子林學芬涉嫌在有關李光耀遺囑事件的司法程序中提供假口供，當地警方已對李顯揚夫婦展開調查。

警方開始調查的消息傳出後，彭博（Bloomberg News）報導，李顯揚受訪時表示：「很多人來找我，他們真的希望我參選，這也是我會考 慮的事。」

報導指出，雖然李顯揚直到最近受訪才公開有意參選，但自從他2020年加入反對黨新加坡前進黨、並在當年國會大選為該黨助選，外界一直猜測他是否將角逐總統之位或參加接下來的國會大選。

然而，司法專家受訪表示，法庭先前裁定李顯揚提供假口供，恐影響他成為候選人的機會。法庭於2020年裁定李顯揚夫婦誤導李光耀簽署最終遺囑，並在司法程序中說謊。

其他律師及法界學者也認為，不論警方調查結果為何，法庭裁決是明確的，總統選舉委員會很難忽略法庭的說法。

李光耀逝世後，故居去留成為新加坡第一家庭紛爭的焦點。2017年，李顯揚與姊姊李瑋玲指稱李顯龍違背父親遺願，想保留故居以爭取政治資本；李顯龍則透過律師發表聲明反駁，並對父親遺囑的最後版本提出多個疑點。