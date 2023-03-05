我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

李顯揚擬選新加坡總統 涉做假口供恐阻礙資格

編譯中心／綜合4日電
新加坡總理李顯龍胞弟李顯揚，日前受訪表示，考慮參加今年預定舉行的新加坡總統選舉。（路透資料照片）
新加坡總理李顯龍胞弟李顯揚，日前受訪表示，考慮參加今年預定舉行的新加坡總統選舉。（路透資料照片）

新加坡總理李顯龍的弟弟李顯揚，考慮參加今年預定舉行的星國總統選舉；不過專家分析，法庭先前裁決李顯揚在有關誤導李光耀簽署最終遺囑案件的司法程序中說謊，恐影響參選資格。

65歲的李顯揚是新加坡已故建國總理李光耀的次子。李顯揚因李光耀故居問題與71歲的李顯龍反目，2020年更宣布加入反對黨「新加坡前進黨」。李顯揚若真的參選，顯示兄弟決裂已無轉圜餘地。

綜合星媒報導，李顯揚與妻子林學芬涉嫌在有關李光耀遺囑事件的司法程序中提供假口供，當地警方已對李顯揚夫婦展開調查。

警方開始調查的消息傳出後，彭博（Bloomberg News）報導，李顯揚受訪時表示：「很多人來找我，他們真的希望我參選，這也是我會考慮的事。」

報導指出，雖然李顯揚直到最近受訪才公開有意參選，但自從他2020年加入反對黨新加坡前進黨、並在當年國會大選為該黨助選，外界一直猜測他是否將角逐總統之位或參加接下來的國會大選。

然而，司法專家受訪表示，法庭先前裁定李顯揚提供假口供，恐影響他成為候選人的機會。法庭於2020年裁定李顯揚夫婦誤導李光耀簽署最終遺囑，並在司法程序中說謊。

其他律師及法界學者也認為，不論警方調查結果為何，法庭裁決是明確的，總統選舉委員會很難忽略法庭的說法。

李光耀逝世後，故居去留成為新加坡第一家庭紛爭的焦點。2017年，李顯揚與姊姊李瑋玲指稱李顯龍違背父親遺願，想保留故居以爭取政治資本；李顯龍則透過律師發表聲明反駁，並對父親遺囑的最後版本提出多個疑點。

新加坡 會考

上一則

與西方關係修復機會渺茫 俄擬封存北溪管道

下一則

16年前殺5子女 比利時母選在孩子忌日安樂死

延伸閱讀

經濟學人：14國亞洲供應鏈取代中國 台灣列其中

經濟學人：14國亞洲供應鏈取代中國 台灣列其中
公寓鄰居曬臘肉… 樓下住戶衣服慘「加料」：全是醬汁

公寓鄰居曬臘肉… 樓下住戶衣服慘「加料」：全是醬汁
捷克準總統：重視台海和平 期待與蔡英文會面

捷克準總統：重視台海和平 期待與蔡英文會面
晶片商分散供應鏈 星國受惠

晶片商分散供應鏈 星國受惠

熱門新聞

英國超市店員薩格（Dawn Sagar）幸運發現心型洋芋片。圖擷自《鏡報》

超市員工發現「心型」洋芋片 吃下肚竟錯失12萬獎金

2023-02-25 13:40
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

少年淪性奴 被迫吞藥與8女「瘋狂連結」 只為幫IS生下一代戰士

2023-02-25 08:51
英媒報導，英國國王查理三世已決定沒收哈利王子（右）和妻子梅根（左）在英國的唯一住所。（路透資料照片）

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

2023-03-01 06:37
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

敘利亞少年被迫吞壯陽藥與8女上床 幫IS生下一代戰士

2023-02-27 13:43
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市