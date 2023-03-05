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日執政黨擬減學貸鼓勵生育 挨轟「拿身體抵債」

編譯中心／綜合4日電
日本的少子化加劇，新冠疫情讓日本出生人口1年減少10萬。（Getty Images）
日本的少子化加劇，新冠疫情讓日本出生人口1年減少10萬。（Getty Images）

日本本就堪憂的少子化現象，在疫情期間更是加劇，日本厚生勞動省2月28日發布數據顯示，2022年出生人口（速報值）比上年減少5.1％。有鑑於此，執政的自民黨近日提出寬減家長在學時期學貸，以鼓勵生育，沒想到相關建議引發在野黨和網友的抨擊。

領導研究政策的自民黨眾議員柴山昌彥2日發表報告，指30歲青年的撫養孩子與學貸還款期重疊，故以此為構想核心，研究提供獎學金、減輕或豁免學貸還款、發放教育國債等減輕教育支出的政策。

但此構想惹來廣大批評。在野的立憲民主黨參議員3日在國會批評，減輕學貸與個人生育與否是兩回事。推特也出現大量反對意見，認為建議不合理，給人「拿身體抵債」、「生孩子換錢」的感覺，對於不育、不生孩子的人也不公平。有網友在推特轉發相關新聞報導，痛批：「以女性的子宮和卵巢做擔保減輕學貸，是多麼惡心的提案！」

柴山昌彥則回應指輿論「誤解」，強調該黨在討論擴大養育孩子的支援而非僅限於生育政策。

來源：推特

日本1.25億人口中，65歲以上占三成，去年出生人數卻僅79萬9728人，跌至1899年有紀錄以來最低。在疫情下，社會和經濟活動的正常化推遲，年輕一代對未來的擔憂加強，連「想要的孩子數量」都有所減少。

因此，首相岸田文雄著力於提出「前所未有」的解決少子化對策，日媒推測自民黨將在本月底前提出構想。

學貸 推特 日本

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