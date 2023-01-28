義大利新冠疫情趨緩 發病率續降

義大利新冠疫情趨緩，有效再生數（Rt值）及發病率持續下降；圖為羅馬一處古蹟遊客。 （Getty Images）

義大利 第一大報「共和報」（La Repubblica）27日報導，義大利新冠疫情 趨緩 ，有效再生數（Rt值）及發病率持續下降。

中央社引述「共和報」報導，依據義大利國家衛生院（Istituto superiore di sanità，ISS）26日統計數據顯示，義大利疫情正在消退，發病率持續減少。目前義大利未有任何省（provincia）為高風險區。

每周病例從上周全國每10萬人發病88例（1月13日至1月19日），下降到65例（1月20日至1月26日），減少26%，相當顯著。Rt值從0.89下降為0.73，遠低於安全門檻值1。

報導指出，疫情趨緩，醫院的壓力也在減輕，正在逐漸清空COVID-19患者。26日因疫情住院病患占總住院人數比例從上周7.9%下降到6.4%，重症監護比例也從上周2.3%下降到2.1%。

義大利物理學家巴蒂斯頓（Roberto Battiston）在接受「新聞報」（La Stampa）採訪時表示，最糟糕的時期已經過去，與2020年初病毒開始流行時相比，義大利正在經歷完全不同的情況。從2022年10月開始，疫情下降趨勢一直很穩定，對未來充滿希望。