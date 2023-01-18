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南韓最早1月30日解除室內口罩令

編譯張佑生╱即時報導
南韓一名男子在雪中的景福宮戴口罩講手機。（美聯社）
南韓一名男子在雪中的景福宮戴口罩講手機。（美聯社）

韓國國際廣播電台（KBS）18日報導：南韓室內佩戴口罩義務有望從1月底開始轉換為建議國民自主佩戴。政府表示，此輪新冠流行的高峰已過，將在20日舉行的中央災難安全對策本部會議上決定具體的室內口罩令解除日程。

 

南韓政府將於20日敲定室內口罩令調整方案，政府判斷此輪冬季新冠流行已過高峰。行政安全部（內政部）長官李祥敏表示，此輪新冠流行已過高峰，防疫情況整體上趨於穩定。

 

與會人士在17日召開的傳染病諮詢委員會會議中表示，四項解除室內口罩令的評價指標中三項已達標，且新增確診病例數持續減少、危重患者和死亡者數較前一周減少、病床啟用率也保持穩定。除高齡者新冠疫苗冬季補充接種率僅有30%，其餘所有指標均已達標。

 

分析認為，解除室內口罩令的時間或在春節連休結束後的1月30日。國家傳染病危機應對諮詢委員會委員長鄭錡碩表示，兩週後的1月下旬，如果屆時外部流行趨勢沒有大的變化，我國將充分具備解除室內口罩令的條件。

 

據介紹，若解除室內口罩令，政府也將建議民眾一段時間內在室內繼續佩戴口罩，且大眾交通工具、醫療機構和感染高風險設施內仍須佩戴口罩。

口罩 南韓 疫情

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