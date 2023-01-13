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歐洲疾管中心：占美1/4確診XBB.1.5 兩個月內將在歐流行

中央社／斯德哥爾摩13日電
歐洲疾病預防管制中心表示，目前占美國確診病例1/4的Omicron亞變種XBB.1.5，可能在2個月內成為歐洲的流行株。（本報資料照片）
歐洲疾病預防管制中心表示，目前占美國確診病例1/4的Omicron亞變種XBB.1.5，可能在2個月內成為歐洲的流行株。（本報資料照片）

歐洲疾病預防管制中心今天表示，目前占美國確診病例1/4的Omicron亞變種XBB.1.5，可能在2個月內成為歐洲的流行株。

法新社報導，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）稱數位模型顯示，雖然歐盟（EU）與歐洲經濟區（EEA）目前通報的XBB.1.5感染病例很低，但根據疫情成長率推估，XBB.1.5將在「一到兩個月後」成為歐盟主流變異株，而XBB.1.5是疫情到目前為止傳染力最強的亞型變異株。

歐洲疾管中心說，對一般大眾而言，與XBB.1.5有關的風險估計不高，但「對長者、未接種疫苗者與免疫系統低弱者等脆弱族群而言，他們承受的風險介於中度到高度之間」。

歐洲疾管中心也指出，目前還有一些與病毒相關的知識尚待取得，當取得更多證據後評估結果將有所改變。

根據歐洲疾管中心的資料，XBB.1.5現占美國感染病例超過27.5%，而在2022年最後幾週，XBB.1.5占歐洲COVID-19確診病例僅不到2.5%。

歐洲疾管中心說：「目前沒有跡象顯示感染XBB.1.5的病況嚴重程度，與先前流行的其他Omicron亞變種有什麼不同。」

目前有38個國家地區通報XBB.1.5病例現蹤。世界衛生組織（WHO）今天在快速風險評估報告中說，38個國家地區中美國占82%，英國8%，丹麥2%。

疫情 歐盟 Omicron

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