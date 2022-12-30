中國疫情資訊不透明 英格蘭1月5日起實施入境管制

英國 政府晚間正式宣布，明年1月5日起，擬自中國入境英格蘭的旅客都必須在出發前取得COVID-19檢測陰性證明，並在抵達英格蘭時接受抽樣採檢。

政府聲明僅提到英格蘭的原因之一是，目前僅首都倫敦所在的英格蘭地區與中國之間有直飛班機。英國衛生部、交通部、健康安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）透過聯合發布的新聞稿表示，正與蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭政府協調，以利儘快在全英國境內落實新的邊境 管制措施。

新聞稿提到，特別針對自中國入境旅客發布新邊境管制措施的原因是「中國分享的公衛資訊不夠詳盡」。

不過，英國政府同時強調，將滾動式檢討相關政策。英國正與中國協調下一步，一旦中方分享疫情相關資料數據的情況獲改善、透明度提升，今天宣布的一系列「暫時性預防措施」將被重新檢視。

根據新聞稿，相關措施的目標是強化英國監測可能源自中國、感染力可能較強的新病毒變異株的能力。

中國明年1月8日邊境解封。根據英方新政策，擬自中國入境英格蘭的旅客必須在離開中國前取得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰性證明，且採檢時間不得超過預定離境的前兩天。各航空公司依規定必須確認所有自中國起飛的旅客都備妥COVID-19陰性證明，否則可拒絕允許登機。

此外，明年1月8日起，UKHSA將對自中國入境的旅客實施抽樣採檢，檢測結果為陽性的檢體將被送往實驗室進行基因定序。

英國政府指出，從已知基因組研判，在中國境內傳播的病毒變異株與可見於英國和歐洲其他地方的變異株是相同的。不過，雖然目前沒有資料顯示出現過去未曾發現、或高風險的新變異株，新的監測措施將有助及時發現、及早應對。

UKHSA首席醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，既有證據顯示，中國近期確診數飆升的主要原因為當地民眾自然形成的免疫力偏低、疫苗 （含加強劑）接種率偏低，而不是出現新的變異株。

衛生大臣巴克雷（Steve Barclay）藉機呼籲英國民眾積極施打疫苗加強劑。他強調，疫苗依然是對抗病毒的最有效手段。