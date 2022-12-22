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研究：默克新冠口服藥 有助加速病患康復

編譯簡國帆／綜合外電
研究顯示，默克（Merck & Co）開發新冠肺炎口服抗病毒藥物Molnupiravir，能加速病患的恢復時程，但未能降低住院與死亡風險。(路透)
研究顯示，默克（Merck & Co）開發新冠肺炎口服抗病毒藥物Molnupiravir，能加速病患的恢復時程，但未能降低住院與死亡風險。(路透)

英國擴大臨床實驗的完整結果顯示，默克（Merck & Co）開發新冠肺炎口服抗病毒藥物Molnupiravir，能加速病患的康復時程，但未能降低住院與死亡風險。

英國金融時報（FT）報導，10月發布在「刺胳針」（The Lancet）期刊的經同儕審查研究證實，在2.57萬受試者中，Molnupiravir未能防範最嚴重的症狀。

不過，領導所謂Panoramic實驗的牛津大學研究員更強調這款藥物的正面結果。牛津大學的共同首席研究人員Chris Butler指出，實驗顯示，這款藥物在用於治療新冠肺炎時，可能有其他好處，例如加速康復、降低健康築物的後續追蹤。平均而言，Molnupiravir能降低新冠症狀的出現時間約四天。

另一位研究團隊成員、諾丁漢大學前醫療長Jonathan Van-Tam指出，雖然Molnupiravir最初被發現能有效降低新冠病患的住院率，但這些病患都未接種疫苗，最新研究則是在疫苗接種率高的人口中再做一次，顯示疫苗的保護力很強，足以使新冠藥物沒有降低住院率和死亡率的明顯好處，不過新冠藥物仍能大幅降低症狀的持續時間與病毒量。

這些研究人員接著計劃評估Molnupiravir的利弊、以及這對新冠長期症狀的影響。研究團隊的共同首席研究人員Paul Little指出，由於這款藥物的成本很高，用於每位病患的成本為數百英鎊，讓家庭醫生為一般人口治療新冠肺炎開立這種處方箋，可能較不合理。

疫苗 新冠肺炎 英國

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